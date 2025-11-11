Russland meldet Vordringen in Pokrowsk - Kiew bestätigt schwere Kämpfe

(Weitgehend neu)

Moskau (Reuters) - Russland hat nach eigenen Angaben am Dienstag seine Truppen weiter in die ostukrainischen Städte Pokrowsk und Kupjansk vorrücken lassen.

Ein Video soll russische Soldaten zeigen, die auf Motorrädern und sogar auf den Dächern ramponierter Autos in Pokrowsk einrücken. Die Einnahme von Pokrowsk, das von russischen Medien als "Tor zum Donezk" bezeichnet wird, würde Moskau eine Plattform bieten, um nach Norden in Richtung der beiden größten verbliebenen ukrainisch kontrollierten Städte in der Region Donezk – Kramatorsk und Slowjansk – vorzustoßen. Das ukrainische Militär bestätigte, dass sich etwa 300 russische Soldaten in Pokrowsk befänden und Moskau seine Bemühungen verstärkt habe, weitere Truppen in die Stadt zu bringen.

Russische Militärblogger veröffentlichten am Dienstag ein Video, das den Einmarsch russischer Truppen in Pokrowsk bei dichtem Nebel zeigen soll. Einige Nutzer des Messengerdienstes Telegram verglichen die Szenen mit dem Endzeit-Actionfilm "Mad Max" von 1979. Das Video zeigt russische Soldaten auf Motorrädern und in einer ungewöhnlichen Ansammlung von Autos und anderen Fahrzeugen, viele davon ohne Türen und Fenster. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Ort des Videos als Pokrowsk bestätigen, das Datum der Aufnahmen jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Die Darstellungen der Kämpfe gehen seitens der beiden Kriegsparteien weit auseinander. Während Moskau seit Tagen behauptet, die Stadt sei eingekesselt, bestreitet Kiew die vollständige Kontrolle durch Russland. Am Montag hieß es aus Kiew, man sei noch in der Lage, die benachbarte Stadt Myrnohrad zu versorgen. Öffentlich einsehbare Karten des Kriegsgeschehens von beiden Seiten zeigen jedoch, dass Russland eine Zangenbewegung um die Stadt ausgeführt hat und kurz davorsteht, diese zu schließen. Der oberste ukrainische Militärkommandeur, Olexandr Syrskyj, sagte der Zeitung "New York Post", Russland konzentriere rund 150.000 Soldaten für den Vorstoß auf Pokrowsk.

RUSSLAND: ERFOLGE AUCH UM CHARKIW

Russland teilte zudem mit, seine Streitkräfte hätten den östlichen Teil von Kupjansk in der ukrainischen Region Charkiw vollständig unter ihre Kontrolle gebracht und rückten aktiv nordwestlich und östlich von Pokrowsk vor. Ein russischer Kommandeur erklärte in einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video, seine Truppen hätten ein Öldepot am östlichen Rand von Kupjansk sowie eine Reihe von Bahnhöfen eingenommen.

Reuters konnte die Berichte über die Kämpfe von keiner der beiden Seiten unabhängig überprüfen. Nach Angaben des russischen Militärs kontrolliert es inzwischen mehr als 19 Prozent der Ukraine. Ukrainische Karten, die die Frontveränderungen verfolgen, zeigen eine russische Kontrolle von 19,1 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets.

