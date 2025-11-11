Russland: Truppen rücken in ukrainische Stadt Kupjansk vor

Moskau (Reuters) - Russische Truppen sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau tief in die ukrainische Stadt Kupjansk vorgedrungen.

Ein russischer Kommandeur sagte am Dienstag, seine Einheiten stießen nach Süden vor, um eine Reihe von Bahnhöfen einzunehmen. In einem vom Ministerium veröffentlichten Video erklärte er, seine Truppen hätten ein Öldepot am östlichen Rand von Kupjansk sowie eine Reihe von Bahnhöfen entlang der Strecke nach Kupjansk-Wuslowyj unter ihre Kontrolle gebracht. Zudem werde um den Bahnhof in der nahe gelegenen Siedlung Kupjansk-Sortuwalnyj gekämpft. Die Angaben konnten von der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig überprüft werden. Russland versucht mit Zangenbewegungen, die ukrainischen Städte Pokrowsk in der Region Donezk im Osten und Kupjansk in der Region Charkiw im Nordosten einzukesseln.

Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexandr Syrskyj sagte der Zeitung "New York Post", Russland konzentriere rund 150.000 Soldaten für den Vorstoß auf Pokrowsk. Syrskyj sagte zudem, die ukrainischen Streitkräfte nutzten bebaute städtische Gebiete, um den Vormarsch der russischen Truppen zu bremsen.

Russische Militärblogger veröffentlichten am Dienstag ein nicht verifiziertes Video, das russische Truppen beim Einmarsch in Pokrowsk zeigen soll. In dem Video sind russische Soldaten auf Motorrädern und in einer Reihe verschiedener Fahrzeuge zu sehen, von denen viele keine Türen und Fenster haben.

(Bericht von Guy Faulconbridge, Gleb Stolyarov; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)