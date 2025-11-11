Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA wird wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump./rin/cfa/DP/zb