W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte in den USA wird wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump./rin/cfa/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

US-Politik
Mögliches Shutdown-Ende: Senat nimmt erste Hürdegestern, 06:34 Uhr · dpa-AFX
Mögliches Shutdown-Ende: Senat nimmt erste Hürde
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden