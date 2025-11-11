Türkischer Militärtransporter über Georgien abgestürzt - 20 Menschen an Bord

Ankara (Reuters) -Ein türkisches Militärtransportflugzeug ist mit mindestens 20 Personen an Bord in Georgien abgestürzt. Die Maschine vom Typ C-130 ging am Dienstag Behördenangaben zufolge nach dem Start in Aserbaidschan kurz hinter der Grenze nieder. Die Absturzursache sowie die Zahl der Opfer waren zunächst nicht klar. Erste Videoaufnahmen vom Absturzort zeigten brennende Wrackteile auf einer Wiese.

In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die zeigen sollen, wie das Flugzeug trudelnd zu Boden stürzt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Aufnahmen zunächst nicht verifizieren. Lokalen Medienberichten zufolge befanden sich sowohl türkische als auch aserbaidschanische Soldaten an Bord des in den USA hergestellten Flugzeugs. Das Nato-Mitglied Türkei und Aserbaidschan sind enge Verbündete.

