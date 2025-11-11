Warum die hohen Bewertungen vielleicht gar nicht so hoch sind - Zertifikate Talk vom 08.11.2025

Je länger die #Aktienmärkte zulegen, desto mehr stellt sich vielen die Frage, ob die hohen Kursniveaus noch gerechtfertigt sind. So mancher zieht Parallelen zur Dotcom-Euphorie vor mehr als zwei Jahrzehnten und befürchtet das Platzen einer Blase. Doch Experten wie Matthias Hüppe von der #HSBC sagen: der Vergleich hinkt. Und Michael Proffe von Proffe Invest sieht vor allem die Chancen bei Aktien, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren, obwohl sie selbst gar keine KI-Aktien sind.

Wie Anleger auf einen anhaltenden Trend bei #KI setzen können, darüber diskutiert Friedhelm Tilgen mit beiden im ntv Zertifikate Talk.



