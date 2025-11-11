Wieder mehr als 1000 Flüge wegen Shutdown in USA gestrichen

Washington (Reuters) -In den USA sind wegen des teilweisen Regierungsstillstands im Zuge der Haushaltssperre den fünften Tag in Folge mehr als 1000 Flüge ausgefallen. Fluggesellschaften strichen am Dienstag fast 1200 Verbindungen. Grund sind von der Regierung angeordnete Flugabsagen, um Sicherheitsprobleme wegen eines Personalmangels bei der Flugsicherung zu vermeiden. Wegen der Haushaltssperre müssen Bundesangestellte wie die rund 13.000 Fluglotsen und 50.000 Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen unbezahlt arbeiten. Viele kommen nicht zur Arbeit.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte die Airlines vergangene Woche angewiesen, wegen der Personalengpässe ab Freitag vier Prozent der täglichen Flüge an 40 großen Flughäfen zu streichen. Am Dienstag stieg die Quote auf sechs Prozent. Sie soll am Donnerstag auf acht Prozent und am 14. November auf zehn Prozent anwachsen. Die Fluggesellschaften und die FAA verhandeln derzeit darüber, ob die Kürzungen angesichts der Aussicht auf ein nahendes Ende des nunmehr seit 42 Tagen andauernden Shutdowns wieder zurückgenommen werden. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten hatten im Haushaltsstreit zuletzt einen Kompromiss erarbeitet.

