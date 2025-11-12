AKTIE IM FOKUS: AMD nähern sich Rekordhoch - Zielsetzungen bringen Kurssprung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von AMD hat sich am Mittwoch mit einem Kurssprung vom insgesamt schwächeren Umfeld für Technologiewerte abgehoben. Nach einem Spitzenanstieg um elf Prozent betrug das Plus der Aktie zuletzt 7,5 Prozent. Der Halbleiterhersteller hatte ein beschleunigtes Umsatzwachstum für die nächsten fünf Jahre prognostiziert.

Viele andere Chipwerte wurden davon auch gestützt, aber in der Breite blieb es dabei, dass Anleger im Technologiesektor die vom Megatrend Künstliche Intelligenz getriebenen Bewertungen hinterfragen. Aus der Gruppe der "Magnificent 7", also der sieben bekanntesten Tech-Riesen, bewegten sich am Mittwoch zuletzt alle im Minus.

AMD prognostizierte im Rahmen einer Analystentagung für die nächsten fünf Jahre ein beschleunigtes Umsatzwachstum, das durch die starke Nachfrage nach seinen Rechenzentrumsprodukten angetrieben werde. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research bezeichnete die Ziele in einer ersten Einschätzung als ambitioniert, "aber mit etwas Fantasie nicht außerhalb des Möglichen". Insofern sei die Veranstaltung auch vor dem Hintergrund der zuletzt schon gestiegenen Erwartungen gut verlaufen.

AMD macht seit einigen Wochen positive Schlagzeilen, wobei Anfang Dezember der große Wurf kam, als ein Deal mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI gemeldet wurde. Der Betreiber der bekanntesten KI-Plattform besorgt sich bei AMD für mehrere Milliarden Dollar Ausrüstung für seine Rechenzentren. Ausgehend vom Tief seit zwei Jahren, das im April noch zu Buche stand, sind die Aktien mittlerweile das Dreieinhalbfache wert.

Rasgon spricht für die AMD-Aktie aktuell nur eine neutrale Empfehlung aus, anders als Vivek Arya von der Bank of America, der nach der Tagung seine Kaufempfehlung bestätigte. Er nennt mit 300 US-Dollar ein Kursziel, das auf dem aktuellen Niveau von etwa 260 Dollar noch mehr Luft nach oben verspricht. Eine Bestmarke wird knapp über 267 Dollar möglich./tih/ck/he