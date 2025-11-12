ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Add' - Ziel 2,40 Euro
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Add" belassen. Der Maschinenbauer habe die Erwartungen beim Umsatz nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe positiv überrascht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:26 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Frankfurt: Dax kommt an der Hürde von 24.000 Punkten nicht weitergestern, 14:47 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindet09. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis