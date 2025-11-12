ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hensoldt auf 'Neutral' - Ziel runter auf 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Radar-Spezialist zwar ein sehr starkes Wachstum bis 2030 avisiert, schrieb Analyst David Perry am Dienstagabend. Das Tempo erhöhe sich aber gerade zum Ende hin, was etwas anders als erwartet sei. Perry kappte daher seine Ergebnisschätzungen bis 2029 abermals um bis zu 10 Prozent. Er erinnerte daran, dass er in der vergangenen Woche bereits zurückgerudert war, da er mit einer gewissen Enttäuschung der Markterwartungen gerechnet hatte. In seinen Prognosen für den Barmittelzufluss berücksichtigt Perry nun auch höhere Investitionen und Kosten./rob/ag/gl

