APA ots news: Klimaziele abschwächen? Keine Option für SONNENTOR!

    Sprögnitz (APA-ots) - Während auf europäischer Ebene die Klimaziele  
relativiert werden und 
die Weltklimakonferenz diese Woche weiter um eine globale Lösung 
ringt, hält SONNENTOR an seiner Mission Null-Emission fest. In den 
vergangenen drei Jahren konnte der Bio-Pionier seine Emissionen 
bereits um knapp 25 Prozent reduzieren. Bis April 2028 soll der 
Hauptstandort in Sprögnitz frei von fossilen Emissionen sein. Die 
Schwesterunternehmen in Tschechien und Rumänien möchten diesem Ziel 
bis 2030 folgen. 

"Ein Blick auf die aktuelle Treibhausgasbilanz von SONNENTOR 
zeigt nur mehr zwei wesentliche Hebel, wo wir aber noch einiges 
bewegen können: Energieträger und Mobilität. Genau hier setzen wir 
mit konkreten Maßnahmen an", erklärt CSR-Teamleiter und Wertehüter 
Florian Krautzer. 

Zwtl.: Volle Energie voraus - aus Sonne, Holz und Kräutern 

Erneuerbare Energie ist bei SONNENTOR kein Schlagwort, sondern 
Alltag. Statt Öl oder Gas kommen beim Heizen Hackschnitzel aus 
regionalem Abfallholz zum Einsatz - ergänzt durch Kräuterreste aus 
der Produktion. Der Strom für die Produktion wird dank 
Photovoltaikanlagen auf dem Dach, bereits fast zur Hälfte von der 
Kraft der Sonne gedeckt. Die andere Hälfte stammt aus zertifiziertem 
Ökostrom. Ein smartes Energiemonitoring hilft zusätzlich beim 
Stromsparen, indem es Lastspitzen sichtbar macht und Abläufe - wie 
etwa das Laden der E-Autos - in Zukunft noch smarter gesteuert werden 
können. In der Qualitätssicherung sorgt zudem ein innovatives CO- 
Kompressorsystem dafür, dass das eingesetzte und 100 Prozent biogene 
CO mehrfach genutzt werden kann - ein echtes Kreislaufbeispiel. 

Zwtl.: Mobilität mit Verantwortung 

Ob mit dem E-Dienstauto zu den Feldern der Anbaupartner:innen 
oder mit dem E-LKW zur regionalen Auslieferung der Kräuterschätze: 
SONNENTOR elektrifiziert seinen Fuhrpark konsequent - und lädt die 
Fahrzeuge natürlich bevorzugt mit selbst erzeugtem Sonnenstrom. 

Über 40 E-Ladepunkte stehen am Standort Sprögnitz für 
Mitarbeitende und Besucher:innen zur Verfügung - zum Großteil 
kostenlos. Und dort, wo E-Mobilität noch keine Option ist, setzt man 
übergangsweise auf HVO, einen fossilfreien Kraftstoff aus Abfällen 
der Lebensmittel- und Landwirtschaft. Das stolze Ergebnis: 36 Prozent 
weniger Emissionen im Fuhrpark und das allein im vergangenen 
Geschäftsjahr. Dadurch ist SONNENTOR dem Ziel Null-Emission einen 
großen Schritt näher gekommen! 

Zwtl.: Fazit: Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt - und muss 
konsequent weiter gehen 

Statt auf politische Kompromisse zu warten, wird bei SONNENTOR 
gehandelt, mit Überzeugung und Wirkung. Denn klar ist: Der 
Klimawandel lässt sich nicht mit halbherzigen Zielen stoppen - 
sondern nur mit entschlossenen Maßnahmen. 

Zwtl.: Und was, wenn nichts passiert wäre? 

Diese Frage hat man sich bei SONNENTOR gestellt - und 
durchgerechnet. Die Wertehüter:innen des Unternehmens wollten wissen: 
"Hat unser Einsatz gegen den Klimawandel tatsächlich Wirkung 
gezeigt?" Die Antwort ist ein klares: "JA" und Wertehüter Florian 
Krautzer nennt eine eindrucksvolle Zahl dazu: "Würden wir nicht schon 
seit Jahren auf Wärme aus Biomasse und Erdwärme, Ökostrom, PV- 
Anlagen, E-Mobilität, biogenes CO2 in der Qualitätssicherung und 
geschlossene Kreisläufe setzen, lägen die Emissionen am Standort 
Sprögnitz heute fast neunmal höher! Das zeigt: Es macht sehr wohl 
einen Unterschied, ob man den Wandel gestaltet - oder ihm beim 
Fortschreiten zusieht." 

Alle Zahlen, Fakten und Details zur Mission Null-Emission unter: 
www.sonnentor.com/co2 

