APA ots news: Mit dem Internetschutz Pro verwandelt Drei das Internet in einen persönlichen Safe Space.

Wien (APA-ots) - - Neue All-in-One-Sicherheitslösung gegen Viren, Ransomware, Datendiebstahl und Software-Schwachstellen mit zentraler Verwaltung für bis zu 20 Geräte. - Drei Internetschutz Pro kombiniert bewährten Netzwerkschutz von Allot mit preisgekröntem Geräteschutz via App von Bitdefender. - Flexible Paketgrößen für Einzelpersonen, Familien und kleine Unternehmen ab 2,50 Euro/Monat, 1. Monat gratis. Angesichts der zunehmenden Anzahl an Cyber-Angriffen und -Bedrohungen startet Drei mit dem Internetschutz Pro eine neue, umfassende Sicherheitslösung, die alle Geräte im Haushalt oder Büro einschließt. Die einzigartige 2-in-1-Kombination ergänzt den bewährten app-freien Netzwerkschutz des langjährigen Partners Allot um einen leistungsstarken Geräteschutz des Sicherheitsexperten Bitdefender. Gemeinsam mit der neuen Internetschutz Pro App schützt die Lösung nicht nur vor gefährlichen Webseiten und unerwünschten Bezahlseiten, sondern beugt komplexeren Bedrohungen wie Ransomware, Viren und Spyware vor, die über Fake Webseiten, öffentliches WLAN oder USB- Sticks auf das Gerät gelangen könnten. Ein Safe Space fürs gesamte Gerätenetzwerk. Drei Internetschutz Pro ist ab 12. November 2025 für alle gängigen Betriebssysteme, darunter Windows, macOS, Android und iOS, verfügbar. Der Netzwerkschutz filtert den gesamten Datenverkehr der SIM-Karte, für die das Zusatzpaket aktiviert wurde, und erkennt Gefahren im Hintergrund, bevor diese auf das Gerät gelangen. Der ergänzende Geräteschutz lässt sich mittels App auf PCs, Tablets und Smartphones installieren, und kann von Kund:innen frei auf Geräte ihrer Wahl verteilt werden. Die Internetschutz Pro App powered by Bitdefender schützt Geräte und persönliche Daten, warnt bei potenziellen Bedrohungen per SMS, WhatsApp, Telegram usw., erkennt Datenlecks und analysiert Schwachstellen. Der Internetschutz Pro wird über die Drei Kundenzone, den Drei Shop oder die Drei Servicehotline aktiviert. Drei flexible Pakete für Privat- und Businessanwender:innen: - Small (S): Für 2 Geräte ab 2,50 Euro/Monat - ideal für Einzelpersonen oder Paare. - Medium (M): Für 10 Geräte ab 3,90 Euro/Monat - ideal für Familien oder Heimbüros. - Large (L): Für 20 Geräte ab 4,90 Euro/Monat - ideal für kleine und wachsende Unternehmen. Jedes Paket ist im ersten Monat kostenlos. Geräteverwaltung und Monitoring erfolgen zentral über einen persönlichen Web-Zugang. Familienmitglieder oder Unternehmensgeräte können auf diese Weise schnell hinzugefügt oder entfernt und deren Sicherheitsstatus eingesehen werden. Die Privatsphäre bleibt maximal geschützt: Eine Statistik gibt Auskunft über die Anzahl der blockierten Zugriffe und Sicherheitsbedrohungen. Zudem holt der Geräteschutz das Beste aus jedem Gerät heraus. Details zum Internetschutz Pro und den verfügbaren Paketen auf drei.at/internetschutz Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Pressesprecher Telefon: 066066033700 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0046 2025-11-12/09:29