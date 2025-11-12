W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Uhr
APA ots news: Mit dem Internetschutz Pro verwandelt Drei das Internet in einen persönlichen Safe Space.

Wien (APA-ots) - - Neue All-in-One-Sicherheitslösung gegen Viren,  
Ransomware, 
Datendiebstahl und Software-Schwachstellen mit zentraler Verwaltung 
für bis zu 20 Geräte. 

- Drei Internetschutz Pro kombiniert bewährten Netzwerkschutz von 
Allot mit preisgekröntem Geräteschutz via App von Bitdefender. 

- Flexible Paketgrößen für Einzelpersonen, Familien und kleine 
Unternehmen ab 2,50 Euro/Monat, 1. Monat gratis. 

Angesichts der zunehmenden Anzahl an Cyber-Angriffen und -Bedrohungen 
startet Drei mit dem Internetschutz Pro eine neue, umfassende 
Sicherheitslösung, die alle Geräte im Haushalt oder Büro einschließt. 
Die einzigartige 2-in-1-Kombination ergänzt den bewährten app-freien 
Netzwerkschutz des langjährigen Partners Allot um einen 
leistungsstarken Geräteschutz des Sicherheitsexperten Bitdefender. 
Gemeinsam mit der neuen Internetschutz Pro App schützt die Lösung 
nicht nur vor gefährlichen Webseiten und unerwünschten Bezahlseiten, 
sondern beugt komplexeren Bedrohungen wie Ransomware, Viren und 
Spyware vor, die über Fake Webseiten, öffentliches WLAN oder USB- 
Sticks auf das Gerät gelangen könnten. 

Ein Safe Space fürs gesamte Gerätenetzwerk. 
Drei Internetschutz Pro ist ab 12. November 2025 für alle gängigen 
Betriebssysteme, darunter Windows, macOS, Android und iOS, verfügbar. 
Der Netzwerkschutz filtert den gesamten Datenverkehr der SIM-Karte, 
für die das Zusatzpaket aktiviert wurde, und erkennt Gefahren im 
Hintergrund, bevor diese auf das Gerät gelangen. 

Der ergänzende Geräteschutz lässt sich mittels App auf PCs, Tablets 
und Smartphones installieren, und kann von Kund:innen frei auf Geräte 
ihrer Wahl verteilt werden. Die Internetschutz Pro App powered by 
Bitdefender schützt Geräte und persönliche Daten, warnt bei 
potenziellen Bedrohungen per SMS, WhatsApp, Telegram usw., erkennt 
Datenlecks und analysiert Schwachstellen. Der Internetschutz Pro wird 
über die Drei Kundenzone, den Drei Shop oder die Drei Servicehotline 
aktiviert. 

Drei flexible Pakete für Privat- und Businessanwender:innen: 

- Small (S): Für 2 Geräte ab 2,50 Euro/Monat - ideal für 
Einzelpersonen oder Paare. 

- Medium (M): Für 10 Geräte ab 3,90 Euro/Monat - ideal für Familien 
oder Heimbüros. 

- Large (L): Für 20 Geräte ab 4,90 Euro/Monat - ideal für kleine und 
wachsende Unternehmen. 

Jedes Paket ist im ersten Monat kostenlos. Geräteverwaltung und 
Monitoring erfolgen zentral über einen persönlichen Web-Zugang. 
Familienmitglieder oder Unternehmensgeräte können auf diese Weise 
schnell hinzugefügt oder entfernt und deren Sicherheitsstatus 
eingesehen werden. Die Privatsphäre bleibt maximal geschützt: Eine 
Statistik gibt Auskunft über die Anzahl der blockierten Zugriffe und 
Sicherheitsbedrohungen. Zudem holt der Geräteschutz das Beste aus 
jedem Gerät heraus. Details zum Internetschutz Pro und den 
verfügbaren Paketen auf drei.at/internetschutz 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

