dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Vorsicht! Netzwerkmarketing - ein neuer Begriff in der Kurzvideoreihe der Finanzmarktaufsicht

"1 Minute - 1 Begriff" klärt Verbraucher:innen auf - heute zu  
leeren Versprechen und pyramidenähnlichen Strukturen 

Wien (APA-ots) - Wenn auf Social Media das schnelle Geld, passives  
Einkommen und 
finanzielle Unabhängigkeit versprochen wird, dann steckt oft 
Netzwerkmarketing dahinter. Darum geht es im neuesten Erklärvideo aus 
der Reihe "1 Minute - 1 Begriff" der Finanzmarktaufsicht. Bei 
Netzwerkmarketing geht es häufig um Produkte wie Finanzschulungen 
oder Kryptowerte - und typisch ist, dass Kunden selbst zu 
Vertriebspartnern werden und nicht nur neue Kunden, sondern auch 
weitere Vertriebspartner anwerben sollen. Schnell werden Freund:innen 
und Familie mit hineingezogen. Die Grenzen zu illegalen 
Schneeballsystemen und unerlaubtem Geschäftsbetrieb sind schnell 
überschritten. Bei der FMA werden immer wieder solche Modelle von 
Geschädigten gemeldet. Die Opfer kommen häufig erst nach ein, zwei 
Jahren darauf, dass sie getäuscht wurden. 

Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram- 
Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden. 

Zwtl.: Alle relevanten Links finden Sie hier: 

"1 Minute - 1 Begriff: Netzwerkmarketing" auf YouTube 

"1 Minute - 1 Begriff: Netzwerkmarketing" auf Instagram 

Reden wir über Geld Nummer 19: Strukturvertrieb oder 
Netzwerkmarketing 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0054    2025-11-12/09:45
APA

