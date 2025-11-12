Beteiligungsholding Indus steigert Gewinn und bestätigt Prognose - Umsatz sinkt
dpa-AFX · Uhr
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsfirma Indus Holding hat im dritten Quartal trotz eines stagnierenden Umsatzes operativ mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sei in den drei Monaten bis Ende September um zehn Prozent auf etwas mehr als 48 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Bergisch Gladbach mit. Der Umsatz ging dagegen leicht auf 437,4 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/mis
Das könnte dich auch interessieren
Studie vom Branchenverband BitkomDeutsche KI-Rechenleistung wird sich bis 2030 vervierfachen10. Nov. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindet09. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis