DAX startet fester – Bayer und Heidelberger im Fokus
Der deutsche Leitindex startet mit positiver Tendenz in den Handel und knüpft damit an die freundliche Stimmung der US-Vorgaben an. Auch die großen amerikanischen Indizes zeigen sich in der Vorbörse gut gelaunt. In Asien zieht der Nikkei leicht an und reiht sich damit in die global überwiegend freundliche Marktstimmung ein.
Makroökonomischer Überblick:
In Deutschland sind die Großhandelspreise im Oktober um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Damit setzt sich der moderate Aufwärtstrend fort, der bereits im September mit einem Plus von 0,2 Prozent begonnen hatte. Die Entwicklung deutet auf eine gewisse Preisstabilität im Zwischenhandel hin, bleibt jedoch unterhalb der historischen Durchschnittswerte. Am Nachmittag richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf mehrere öffentliche Auftritte von US-Notenbankvertretern. Besonders erwartet wird die Rede von John Williams, Präsident der New York Fed, auf der Treasury Market Conference.
Im Fokus:
Die Bayer-Aktie zeigt sich vorbörslich gesucht. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat im Zuge der Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten in den USA seine Rückstellungen deutlich erhöht. Die Sonderbelastungen auf das operative Ergebnis dürften im laufenden Jahr zwischen 3,5 und 4,0 Milliarden Euro liegen. Bislang war man von maximal 3,5 Milliarden ausgegangen. Trotz dieser Belastung übertraf Bayer im dritten Quartal die Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn, insbesondere dank eines starken Abschneidens der Agrarsparte. Konzernchef Bill Anderson bestätigte den Ausblick und zeigte sich zuversichtlich, die juristischen Risiken bis Ende 2026 deutlich zu reduzieren.
Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen steht im frühen Handel unter Druck. Zwar konnte der Maschinenbauer im zweiten Quartal beim Gewinn zulegen, doch die Umsatzentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös stieg im Jahresvergleich lediglich um rund ein Prozent und damit schwächer als im vorangegangenen Quartal. Zwar verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis um siebeneinhalb Prozent, und auch der Nettogewinn fiel höher aus als im Vorjahreszeitraum, doch die rückläufige Auftragslage belastet die Stimmung. Vorstandschef Jürgen Otto bestätigte zwar die Jahresprognose, doch das aktuelle Marktumfeld wirft Fragen zur weiteren Dynamik auf.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5FVV
|14,43
|22904,662753 Punkte
|17,03
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2Y9F
|19,39
|26274,067024 Punkte
|12,51
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG66LL
|36,26
|27961,271213 Punkte
|6,69
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG2APP
|9,44
|25277,350031 Punkte
|25,32
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LJH
|1,31
|24458,382482 Punkte
|139,77
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2025; 09:50 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Call
|HD2CVH
|0,85
|300,00 USD
|12,92
|17.12.2025
|PDD Holdings Inc. (ADRs)
|Call
|UG0K1Z
|1,75
|120,00 USD
|5,74
|17.12.2025
|Volkswagen AG Vz.
|Call
|UG08CD
|0,16
|132,00 EUR
|8,09
|17.06.2026
|Mercedes-Benz Group AG
|Call
|UG48S1
|0,041
|75,00 EUR
|13,92
|18.03.2026
|DAX®
|Call
|UG1NP1
|46,97
|20000,00 Punkte
|4,7
|20.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2025; 09:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLQ
|1,93
|44,245501 USD
|10
|Open End
|HENSOLDT AG
|Long
|UG75AM
|1,30
|69,653197 EUR
|5
|Open End
|FTSE MIB Index
|Long
|HD6SDL
|18,72
|38890,932224 Punkte
|8
|Open End
|Deutsche Telekom AG
|Long
|UG44GV
|4,73
|18,050581 EUR
|3
|Open End
|The Goldman Sachs Group Inc.
|Long
|UG9WA0
|10,16
|540,357925 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2025; 09:50 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–