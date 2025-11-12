DAX startet fester – Bayer und Heidelberger im Fokus

Der deutsche Leitindex startet mit positiver Tendenz in den Handel und knüpft damit an die freundliche Stimmung der US-Vorgaben an. Auch die großen amerikanischen Indizes zeigen sich in der Vorbörse gut gelaunt. In Asien zieht der Nikkei leicht an und reiht sich damit in die global überwiegend freundliche Marktstimmung ein.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland sind die Großhandelspreise im Oktober um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Damit setzt sich der moderate Aufwärtstrend fort, der bereits im September mit einem Plus von 0,2 Prozent begonnen hatte. Die Entwicklung deutet auf eine gewisse Preisstabilität im Zwischenhandel hin, bleibt jedoch unterhalb der historischen Durchschnittswerte. Am Nachmittag richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf mehrere öffentliche Auftritte von US-Notenbankvertretern. Besonders erwartet wird die Rede von John Williams, Präsident der New York Fed, auf der Treasury Market Conference.

Im Fokus:

Die Bayer-Aktie zeigt sich vorbörslich gesucht. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat im Zuge der Glyphosat- und PCB-Rechtsstreitigkeiten in den USA seine Rückstellungen deutlich erhöht. Die Sonderbelastungen auf das operative Ergebnis dürften im laufenden Jahr zwischen 3,5 und 4,0 Milliarden Euro liegen. Bislang war man von maximal 3,5 Milliarden ausgegangen. Trotz dieser Belastung übertraf Bayer im dritten Quartal die Erwartungen beim bereinigten operativen Gewinn, insbesondere dank eines starken Abschneidens der Agrarsparte. Konzernchef Bill Anderson bestätigte den Ausblick und zeigte sich zuversichtlich, die juristischen Risiken bis Ende 2026 deutlich zu reduzieren.

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen steht im frühen Handel unter Druck. Zwar konnte der Maschinenbauer im zweiten Quartal beim Gewinn zulegen, doch die Umsatzentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück. Der Erlös stieg im Jahresvergleich lediglich um rund ein Prozent und damit schwächer als im vorangegangenen Quartal. Zwar verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis um siebeneinhalb Prozent, und auch der Nettogewinn fiel höher aus als im Vorjahreszeitraum, doch die rückläufige Auftragslage belastet die Stimmung. Vorstandschef Jürgen Otto bestätigte zwar die Jahresprognose, doch das aktuelle Marktumfeld wirft Fragen zur weiteren Dynamik auf.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FVV 14,43 22904,662753 Punkte 17,03 Open End DAX® Bear UG2Y9F 19,39 26274,067024 Punkte 12,51 Open End DAX® Bear UG66LL 36,26 27961,271213 Punkte 6,69 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2APP 9,44 25277,350031 Punkte 25,32 Open End DAX® Bear UG9LJH 1,31 24458,382482 Punkte 139,77 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2025; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. (C Shares) Call HD2CVH 0,85 300,00 USD 12,92 17.12.2025 PDD Holdings Inc. (ADRs) Call UG0K1Z 1,75 120,00 USD 5,74 17.12.2025 Volkswagen AG Vz. Call UG08CD 0,16 132,00 EUR 8,09 17.06.2026 Mercedes-Benz Group AG Call UG48S1 0,041 75,00 EUR 13,92 18.03.2026 DAX® Call UG1NP1 46,97 20000,00 Punkte 4,7 20.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2025; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG8MLQ 1,93 44,245501 USD 10 Open End HENSOLDT AG Long UG75AM 1,30 69,653197 EUR 5 Open End FTSE MIB Index Long HD6SDL 18,72 38890,932224 Punkte 8 Open End Deutsche Telekom AG Long UG44GV 4,73 18,050581 EUR 3 Open End The Goldman Sachs Group Inc. Long UG9WA0 10,16 540,357925 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.11.2025; 09:50 Uhr;

