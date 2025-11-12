W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite 2,59 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,59 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 46 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,035 Prozentpunkten. Dem standen 30 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,18 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per saldo Anleihen im Wert von 3,8 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 125,21 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/mis

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 10.11.2025
Aktienmarkt: Deutliche Gewinne erwartet10. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Münchner Agrarkonzern
BayWa bekommt nicht alle neuen Aktien losgestern, 10:40 Uhr · Reuters
BayWa bekommt nicht alle neuen Aktien los
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden