EQS-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung

EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

EAMD European AeroMarine Drones AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung



12.11.2025 / 12:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Der Vorstand der EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957 WKN: 661195, „EAMD“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen.

1.) Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 7.3 der Satzung von EUR 1.088.826,00 um bis zu EUR 108.882,00 auf bis zu EUR 1.197.708 durch Ausgabe von bis zu 108.882 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2024 gegen Bareinlagen erhöht.

2.) Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie und zum Bezugspreis von EUR 8,00 je neuer Aktie ausgegeben.

3.) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Emissionserlöse aus der Transaktion in Höhe von max. bis zu EUR 0,87 Mio. sollen für Investitionen in Drohnenprojekte im Bereich Defence Tech verwendet werden.

Die neuen Aktien sollen nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen werden. Die Handelswiederaufnahme im Freiverkehr der Börse Düsseldorf wird in Kürze erfolgen.

Kontakt:

Dr. Marco Metzler

Mitglied des Vorstands

Ende der Insiderinformation

EAMD European AeroMarine Drones AG Wichertstraße 13 10439 Berlin Deutschland E-Mail: info@eamd.eu Internet: eamd.io ISIN: DE0006611957 WKN: 661195

2228496 12.11.2025 CET/CEST