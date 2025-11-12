EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Hiermit gibt die PFISTERER Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025
Ort:
https://www.pfisterer.com/de/investoren
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025
Ort:
https://www.pfisterer.com/en/investors
