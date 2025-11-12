W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding / Veröffentlichung von Finanzberichten
Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/investor-relations/

12.11.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet:www.semperitgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2227946 12.11.2025 CET/CEST

