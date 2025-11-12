EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding / Veröffentlichung von Finanzberichten

Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



12.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/investor-relations/

12.11.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Semperit AG Holding Am Belvedere 10 1100 Wien Österreich Internet: www.semperitgroup.com

2227946 12.11.2025 CET/CEST