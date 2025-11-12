W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-bericht

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-report

12.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet:www.voestalpine.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2227894 12.11.2025 CET/CEST

voestalpine

