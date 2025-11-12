EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



12.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-bericht

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-report

12.11.2025 CET/CEST

voestalpine AG voestalpine-Straße 1 4020 Linz Österreich Internet: www.voestalpine.com

2227894 12.11.2025 CET/CEST