EQS-DD: RCM Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.11.2025 / 08:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Schmitt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|RCM Beteiligungs AG
b) LEI
|529900CIUYJHJL6TU820
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1RFMY4
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,20 EUR
|16.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,2000 EUR
|16.200,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA - FREIVERKEHR
|MIC:
|XFRA
12.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RCM Beteiligungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.rcm-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101740 12.11.2025 CET/CEST