EQS-News: ALBIS Leasing AG: Aufsichtsrat wählt Dr. Kerstin Steidte-Schmitt zur neuen Vorsitzenden

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Personalie

ALBIS Leasing AG: Aufsichtsrat wählt Dr. Kerstin Steidte-Schmitt zur neuen Vorsitzenden (News mit Zusatzmaterial)



12.11.2025 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 12. November 2025. Der Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 11. November 2025 Dr. Kerstin Steidte-Schmitt zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph F. Buchbender am 20. Oktober 2025 übernahm sie als seine Stellvertreterin zunächst interimistisch seine Aufgaben.

Dr. Kerstin Steidte-Schmitt ist seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats und seit 2024 Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Sie ist promovierte Juristin, Rechtsanwältin und Partnerin bei SFSK. Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Patentanwälte und hat langjährige Erfahrungen im Leasing- und Factoringbereich. Diese hat Dr. Kerstin Steidte-Schmitt in verschiedenen Positionen erworben, unter anderem als Alleinvorständin der Dresdner Factoring AG, einem börsennotierten Gewerbekundenfinanzierer. „Ich freue mich darauf, den Vorsitz des Aufsichtsrats zu übernehmen, wenngleich der Anlass ein trauriger ist“, so Dr. Kerstin Steidte-Schmitt. „Ich empfinde es als große Chance, den erfolgreichen Kurs der ALBIS in dieser verantwortungsvollen Position weiter begleiten und unterstützen zu dürfen. Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen.“

Neuer Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender wird Prof. Dr. Jens Poll, der dem Aufsichtsrat seit 2021 angehört. Er ist Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt und Steuerberater und als Non-Executive Director und Vorsitzender des Prüfungsausschusses in mehreren mittelständischen, weltweit arbeitenden Unternehmen tätig. Darüber hinaus ist Prof. Dr. Jens Poll seit Anfang 2025 neuer Präsident von Accountancy Europe (ACE), einem Zusammenschluss von Berufsorganisationen der Wirtschaftsprüfer in Europa. „Die ALBIS ist ein zukunftsträchtiges Unternehmen und ich freue mich darauf, ihre Entwicklung in meiner neuen Funktion weiter mitzugestalten“, sagt Prof. Dr. Jens Poll.

Der Aufsichtsrat der ALBIS wird zunächst weiterhin aus insgesamt drei Mitgliedern bestehen. Neben Dr. Kerstin Steidte-Schmitt und Prof. Dr. Jens Poll wird Martin von Hirschhausen dem Gremium weiterhin als Mitglied angehören. Damit ist der Aufsichtsrat voll handlungs- und beschlussfähig. Die ALBIS befasst sich mit der Nachbesetzung des vakanten Aufsichtsratspostens und stellt sicher, dass alle damit einhergehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Ziel ist es, durch die Auswahl besonders qualifizierter Mitglieder die fachliche Kompetenz des Gremiums dauerhaft zu sichern.

„Mit der neuen Aufstellung im Vorsitz setzt der Aufsichtsrat ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität – sowohl gegenüber unseren Aktionären, Partnern und Kunden als auch gegenüber allen Mitarbeitenden. Zugleich schafft er damit eine starke Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer ALBIS“, betont Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Porträt Dr. Kerstin Steidte-Schmitt

12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2228420

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit nahezu 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2228420 12.11.2025 CET/CEST