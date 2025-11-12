EQS-News: e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2028 prüft Voraussetzungen für temporäre Stillhaltevereinbarung bezüglich Zinszahlung

EQS-News: e.Anleihe GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2028 prüft Voraussetzungen für temporäre Stillhaltevereinbarung bezüglich Zinszahlung



12.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News der e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2028:

e.Anleihe GmbH: Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2028 prüft Voraussetzungen für temporäre Stillhaltevereinbarung bezüglich Zinszahlung

Stuttgart, 12. November 2025 – Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2TV6), informiert darüber, dass sie mit dem Vorstand der Gesellschaft im Austausch über eine von der Gesellschaft beantragte Stundung („Standstill“) der am 11. November 2025 fälligen Zinszahlung steht.

Die Noratis AG hatte gestern per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt, eine umfassende Restrukturierung anzustreben und vor diesem Hintergrund die fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe zunächst nicht zu leisten. Das Restrukturierungskonzept der Gesellschaft sieht demnach auch eine Restrukturierung der Anleihe, einschließlich einer möglichen Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten und Reduzierung des Nennbetrags, vor. Darüber hinaus strebt die Noratis AG eine Refinanzierung des Immobilienportfolios der Noratis-Gruppe und eine Anpassung ihrer Kapitalstruktur an.

Die e.Anleihe GmbH wird die Voraussetzungen für den Standstill auf Grundlage der ihr durch Beschluss der Anleihegläubigerversammlung vom 8. Oktober 2024 erteilten Ermächtigung abschließend prüfen, sobald ihr die dafür erforderlichen Unterlagen in finaler Form vorliegen, und wird die Anleihegläubiger im Anschluss über das Ergebnis und die nächsten Schritte informieren.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

Tel.: +49 (0) 711 184 2923 – 1

E-Mail: info@elsaesser.co



Ansprechpartner für Medien:

Stefanie Seidlitz

auer communications

E-Mail: info@auer-communications.de

12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: e.Anleihe GmbH Königstraße 66 70173 Stuttgart Deutschland E-Mail: chardon@elsaesser.co Internet: www.elsaesser.co EQS News ID: 2228156

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2228156 12.11.2025 CET/CEST