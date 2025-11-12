EQS-News: FP Markets wird bei den Finance Magnates Awards 2025 als Global Broker of the Year ausgezeichnet

EQS-News: FP MARKETS / Schlagwort(e): Sonstiges

FP Markets wird bei den Finance Magnates Awards 2025 als Global Broker of the Year ausgezeichnet



12.11.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SYDNEY, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- FP Markets wurde bei den Finance Magnates Awards 2025 mit drei renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter „Broker des Jahres – Global", „Broker des Jahres – Asia" und „Most Innovative Broker – Latin America". Diese Auszeichnungen, deren Preisträger durch eine Kombination aus öffentlicher Abstimmung und Bewertungen durch eine Jury aus Branchenexperten ermittelt wurden, festigen den Ruf des in Australien gegründeten Brokers als weltweit führendes Unternehmen im Devisen- und CFD-Handel.

Die Preisverleihung fand am 6. November im Carob Mill in Limassol, Zypern, statt, wo führende Persönlichkeiten und Innovatoren aus der gesamten globalen Finanzdienstleistungsbranche zusammenkamen, um herausragende Leistungen und Erfolge zu würdigen.

Martin Stoilov, globaler Leiter des Bereichs Kundenerfahrung, kommentierte den dreifachen Sieg von FP Markets wie folgt: „Trotz des starken Wettbewerbs in der Branche bietet FP Markets Händlern weltweit weiterhin Dienstleistungen und Support auf höchstem Niveau." Er fügte hinzu: „Unsere Vision ist es, unsere Position unter den weltweit führenden Brokern zu festigen und unser Angebot an Dienstleistungen und Produkten zu erweitern, während wir gleichzeitig unseren kundenorientierten Fokus beibehalten. Diese drei Auszeichnungen zu erhalten, ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams und das exponentielle Wachstum, das unser Unternehmen in den letzten 20 Jahren erzielt hat, ohne jemals Kompromisse bei unseren Werten der Integrität und Transparenz einzugehen."

FP Markets verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung und baut seine globale Präsenz und sein Engagement für Trader durch Transparenz, fortschrittliche Technologie und Innovation kontinuierlich aus. Angesichts dieser jüngsten Auszeichnungen ist das Unternehmen gut positioniert, um auf seinem Erbe aufzubauen und seine globale Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen.

Informationen zu FP Markets

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Online-Broker, der Händlern einen zuverlässigen Zugang zu den globalen Finanzmärkten bietet. Kunden profitieren von engen Spreads, schneller Ausführung und einer breiten Palette an Handelsplattformen. Anlässlich des 20-jährigen Betriebsbestehens erweitert FP Markets sein Angebot mit verbesserten Preismodellen, erweiterten Handelswerkzeugen und kontinuierlichen Plattform-Upgrades. Die langjährige Marktpräsenz des Maklers spiegelt seine Anpassungsfähigkeit und sein Engagement für die Grundwerte wider, auf denen er gegründet wurde.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fpmarkets.com

Nützliche Informationen zu FP Markets:

FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit über 20 Jahren Branchenerfahrung.

Das Unternehmen bietet überaus wettbewerbsfähige Interbank-Forex-Spreads ab 0,0 Pips.

Trader können aus den führenden, leistungsstarken Online-Handelsplattformen wählen, darunter FP Markets Mobile App, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress, Mottai und TradingView.

In den Jahren seiner Tätigkeit hat FP Markets mehr als 60 Branchenauszeichnungen für seine Handelsbedingungen, die transparente Preisgestaltung, den Kundensupport sowie die Bereitstellung eines konstanten Werts für seine Kundschaft erhalten.

Zu den Regulierungsbehörden von FP Markets gehören die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), die Financial Sector Conduct Authority (FSCA) von Südafrika, die Financial Services Commission (FSC) von Mauritius, die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), die Securities Commission of the Bahamas (SCB) und die Capital Markets Authority (CMA) von Kenia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819647/FP_Markets_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1574261/5005354/FP_Markets_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-wird-bei-den-finance-magnates-awards-2025-als-global-broker-of-the-year-ausgezeichnet-302612815.html

12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2228434 12.11.2025 CET/CEST