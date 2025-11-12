EQS-News: HomeToGo's B2B-Strategie sorgt für Rekordergebnisse im dritten Quartal: IFRS-Umsatzerlöse steigen auf €108,1 Mio., das Bereinigte EBITDA wächst auf €43,0 Mio. Interhome-Integration voll auf Kurs

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

HomeToGo's B2B-Strategie sorgt für Rekordergebnisse im dritten Quartal: IFRS-Umsatzerlöse steigen auf €108,1 Mio., das Bereinigte EBITDA wächst auf €43,0 Mio. Interhome-Integration voll auf Kurs



Gruppen IFRS-Umsatzerlöse stiegen in Q3/25 um 23,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf einen Rekordwert von €108,1 Mio.

Gruppen-Profitabilität: Das Bereinigte EBITDA erreichte in Q3/25 ein neues Allzeithoch von 43,0 Mio. EUR. Das Bereinigte EBITDA für 9M/25 wuchs um 30,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf 22,0 Mio. EUR

Erfolgreiche B2B-Strategie: IFRS-Umsatzerlöse stiegen im HomeToGo_PRO Segment in Q3/25 signifikant um 83,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum und machten in 9M/25 64% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse des Konzerns auf Pro-forma-Basis aus

Marktplatz-Profitabilität stark gestiegen: Bewusste Entscheidung zur Priorisierung von Profitabilität über Umsatzwachstum im Marktplatz-Segment trieb das Bereinigte EBITDA für 9M/25 um 60,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum nach oben

Interhome-Integration auf Kurs: Wichtige Meilensteine für die Integration von Interhome zur operativen Eigenständigkeit vorzeitig erreicht

Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: ~€400 Mio. IFRS-Umsatzerlöse und ~€40 Mio. Bereinigtes EBITDA auf Pro-forma-Basis erwartet

Luxemburg, 12. November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2025 bekanntgegeben. Die Ergebnisse belegen die erfolgreiche Umsetzung der neuen Konzernstrategie, die durch signifikantes Wachstum im B2B-Segment und einen starken Fokus auf gesteigerte Profitabilität im B2C-Marktplatz-Segment erreicht wurde.

HomeToGo_PRO ist nun der zentrale Wachstumsmotor

Das Segment HomeToGo_PRO, das B2B-Software und technologiebasierte Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt umfasst, lieferte herausragende Ergebnisse. In Q3/25 stiegen die IFRS-Umsatzerlöse für das Segment auf €50,9 Mio. (+83,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Für den Neunmonatszeitraum wuchsen die IFRS-Umsatzerlöse auf €81,0 Mio. (+48,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Damit ist HomeToGo_PRO das größte Segment des Konzerns und steht in 9M/25 für 64% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse auf Pro-forma-Basis. Die Profitabilität wuchs noch schneller: Das Bereinigte EBITDA des Segments hat sich in Q3/25 mit einem Anstieg um 109,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf €13,0 Mio. mehr als verdoppelt.

Marktplatz-Segment mit signifikanter Profitabilitätsverbesserung

Das Marktplatz-Segment setzte seine neue strategische Priorität, Profitabilität vor Umsatzwachstum zu erzielen, erfolgreich um. Im Einklang mit einer bewussten Reduzierung der Marketingausgaben verzeichneten die IFRS-Umsatzerlöse im Neunmonatszeitraum einen leichten Rückgang auf €127,2 Mio. (-0,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Diese disziplinierte Strategie war äußerst erfolgreich, da das Bereinigte EBITDA des Segments im gleichen Zeitraum deutlich auf €10,0 Mio. stieg (+60,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Unterstützt wurde dies durch eine verbesserte Onsite Take Rate, die in 9M/25 um +0,6 Prozentpunkte auf 13,4% stieg.

Solide Cash-Position

HomeToGo verfügte zum Ende des dritten Quartals 2025 über eine robuste Cash-Position von €115,6 Mio. Der sequenzielle Rückgang gegenüber dem zweiten Quartal 2025 ist primär auf die Zahlung des Kaufpreises beim Abschluss der Interhome-Akquisition am 28. August 2025 zurückzuführen.

Interhome-Integration auf Kurs

Die Integration von Interhome liegt voll im Plan. Das Unternehmen setzt einen klaren 18-monatigen Carve-out-Plan um, um Interhome in die volle operative Unabhängigkeit zu überführen. Wichtige Integrationsmeilensteine wurden bereits vorzeitig erreicht: HomeToGo hat den Interhome B2C-Kanal erfolgreich auf die zentrale Technologieplattform des Konzerns migriert. Diese technologische Migration ermöglicht ab sofort eine schnellere Produktentwicklung, größere Flexibilität und sichert die zukünftige Skalierbarkeit der Marke Interhome. Operativ hat das Unternehmen die ersten Übergangsdienstleistungsverträge (Transfer Service Agreement, TSA) früher als geplant beendet und damit die Abhängigkeit von den früheren Muttergesellschaften reduziert. Zudem wurde eine dedizierte CTO für Interhome an Bord geholt, um Integration und Innovation weiter voranzutreiben.

Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die HomeToGo Group auf Pro-forma-Basis, d. h. unter der Annahme, dass der Abschluss der Interhome-Transaktion am 1. Januar 2025 stattgefunden hätte, weiterhin von IFRS-Umsatzerlösen von ~€400 Mio. (+88% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und einem Bereinigten EBITDA von ~€40 Mio. (+213% ggü. dem Vorjahreszeitraum) sowie einem positiven Free Cash Flow aus.

Auf statutarischer Basis – welche die Konsolidierung von Interhome ab dem tatsächlichen Closing-Datum beinhaltet (d. h. nur für den Zeitraum vom 28. August 2025 bis zum 31. Dezember 2025) – erwartet die HomeToGo Group weiterhin IFRS-Umsatzerlöse von über €260 Mio. (≥22% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Das Bereinigte EBITDA wird voraussichtlich über €11 Mio. liegen (-14 % ggü. dem Vorjahreszeitraum). Da die Interhome-Akquisition gegen Ende der Hauptreisesaison abgeschlossen wurde, wird für die kombinierte Gruppe im Geschäftsjahr 2025 auf statutarischer Basis ein negativer Free Cash Flow prognostiziert. Dies ist primär auf die Saisonalität des Geschäftsmodells von Interhome zurückzuführen, das nach Abschluss der Hauptreisesaison erhebliche Zahlungen an die Gastgeber bedingt.

Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo: „Die Ergebnisse des dritten Quartals beweisen, dass die strategische Entwicklung von HomeToGo_PRO zu unserem neuen Schwerpunkt bereits messbare Erfolge liefert: HomeToGo_PRO verzeichnete einen sprunghaften Anstieg der IFRS-Umsatzerlöse um 83% gegenüber dem Vorjahr und eine mehr als verdoppelte Profitabilität. Auch der HomeToGo-Marktplatz konnte das Bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 60% gegenüber dem Vorjahr steigern, was einen starken Fortschritt von HomeToGo's neuer Fokussierung auf Profitabilität gegenüber Umsatzwachstum belegt. Mit der Interhome-Integration, die voll auf Kurs ist, treten wir in eine neue Ära für die HomeToGo Group ein und freuen uns auf die nächste Etappe auf unserem Wachstumspfad.“

Q3/25 Ergebnisse: Q3-Quartalsbericht, Pressekonferenz und Präsentation

Sebastian Bielski, CFO, wird die Quartalsergebnisse morgen um 10:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz – mit der Möglichkeit zur Teilnahme an der Q&A-Runde – unter der folgenden Adresse registrieren: https://www.appairtime.com/event/807e21cd-aa53-42f8-8261-c877b149549a

Die Quartalsmitteilung von HomeToGo für Q3/25 ist auf der Investor-Relations-Website von HomeToGo unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Ergebnispräsentation für Analysten und Investoren wird kurz vor Beginn der Konferenz um 10:00 Uhr MEZ zur Verfügung gestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de abrufbar.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartnerin für Medien

Alice Suh

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Free Cash Flow und Onsite-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

