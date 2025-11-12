EQS-News: Infineon Technologies AG: GJ 2025 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. GJ 2026: Moderates Umsatzwachstum trotz Währungsbelastung, Umsatzziel für KI-Stromversorgungen deutlich angehoben

EQS-News: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Q4 GJ 2025: Umsatz 3,943 Milliarden Euro, Segmentergebnis 717 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 18,2 Prozent

GJ 2025: Umsatz 14,662 Milliarden Euro, minus 2 Prozent gegenüber Vorjahr, Segmentergebnis 2,560 Milliarden Euro, Segmentergebnis-Marge 17,5 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,39 Euro, Free-Cash-Flow aufgrund der Akquisition des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell minus 1,051 Milliarden Euro, bereinigter Free-Cash-Flow plus 1,803 Milliarden Euro

Ausblick Q1 GJ 2026: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird ein Umsatz von etwa 3,6 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich liegen

Ausblick GJ 2026: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird trotz Währungsbelastung ein im Vergleich zum Vorjahr moderat steigender Umsatz erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte im niedrigen Vierziger-Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich liegen. Investitionen sind in Höhe von etwa 2,2 Milliarden Euro geplant. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude bereinigte Free-Cash-Flow sollte etwa 1,6 Milliarden Euro betragen und der Free-Cash-Flow einen Wert von etwa 1,1 Milliarden Euro erreichen

Neubiberg, 12. November 2025 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2025 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

„Infineon hat die Erwartungen im Geschäftsjahr 2025 trotz herausfordernder makroökonomischer und geopolitischer Rahmenbedingungen erfüllt. Unsere Ergebnisse unterstreichen die Resilienz unseres Geschäftsmodells“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir ein moderates Wachstum in einem weiterhin uneinheitlichen Marktumfeld. In Automobil-, Industrie- und verbrauchernahen Märkten sind die Wachstumsimpulse noch verhalten. Viele Kunden fahren auf Sicht und bestellen kurzfristig. Dagegen steigen Investitionen in die KI-Infrastruktur weltweit weiter stark an und wir rechnen mit einer deutlich anziehenden Nachfrage nach unseren führenden Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren. Wir heben unser Ziel deutlich an und erwarten hier im Geschäftsjahr 2026 rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird der für Infineon adressierbare Markt eine Größe von 8 bis 12 Milliarden Euro erreichen. Innovationskraft, Entwicklungsgeschwindigkeit, Fertigungsexzellenz und unsere breite Kundenbasis sind in diesem Markt unsere entscheidenden Erfolgsfaktoren.“

in Millionen Euro Q4 GJ25 Q3 GJ25 +/- in % Umsatzerlöse 3.943 3.704 6 Bruttomarge (in %) 38,1% 40,9% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 40,7% 43,0% Segmentergebnis 717 668 7 Segmentergebnis-Marge (in %) 18,2% 18,0% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 239 293 -18 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8 12 --- Ergebnis nach Steuern 231 305 -24 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert2 0,18 0,22 -18 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert2 0,18 0,22 -18 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1, 2 0,34 0,37 -8

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results.

2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Konzernumsatz auf 3.943 Millionen Euro nach 3.704 Millionen Euro im Vorquartal. Alle vier Segmente, Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power & Sensor Systems (PSS) sowie Connected Secure Systems (CSS), haben zu dem Umsatzanstieg von 6 Prozent beigetragen. Währungsbereinigt hätte der Anstieg 8,5 Prozent betragen.

Die Bruttomarge erreichte im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 38,1 Prozent nach 40,9 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge betrug 40,7 Prozent nach 43,0 Prozent im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Neben Währungseffekten wirkten insbesondere Verkäufe bestimmter Produktgruppen für konsumentennahe Anwendungen belastend, die im Segment PSS angesichts unterausgelasteter Produktionskapazitäten vorübergehend zu niedrigeren Margen getätigt wurden.

Das Segmentergebnis erhöhte sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 7 Prozent auf 717 Millionen Euro nach 668 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge erreichte 18,2 Prozent nach 18,0 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 minus 263 Millionen Euro nach minus 244 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen 99 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 17 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 67 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von netto 80 Millionen Euro.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verbesserte sich das Betriebsergebnis auf 454 Millionen Euro nach 424 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 minus 64 Millionen Euro nach minus 40 Millionen Euro im dritten Quartal.

Der Steueraufwand belief sich im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 152 Millionen Euro nach 95 Millionen Euro im Vorquartal. Zu dem deutlichen Anstieg der Steuerquote führten unter anderem Bewertungseffekte hinsichtlich latenter Steuern.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten betrug im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 239 Millionen Euro nach 293 Millionen Euro im dritten Quartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten belief sich auf minus 8 Millionen Euro nach plus 12 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis nach Steuern erreichte im vierten Quartal einen Wert von 231 Millionen Euro nach 305 Millionen Euro im dritten Quartal.

Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 0,18 Euro nach jeweils 0,22 Euro im Vorquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie3(verwässert) betrug im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 0,34 Euro nach 0,37 Euro im dritten Quartal.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, stiegen im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres leicht auf 451 Millionen Euro nach 442 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen betrugen im vierten Quartal 484 Millionen Euro nach 463 Millionen Euro im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 deutlich auf plus 1.380 Millionen Euro nach plus 621 Millionen Euro im dritten Quartal. Hierzu trugen erhaltene Fördermittel bei. Aufgrund des Erwerbs des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Mitte August für umgerechnet 2.180 Millionen Euro verminderte sich der Free-Cash-Flow im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf minus 1.276 Millionen Euro nach plus 288 Millionen Euro im Vorquartal.

Zum Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2025 lag die Brutto-Cash-Position bei 2.102 Millionen Euro nach 1.539 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Aufgrund des überwiegend fremdfinanzierten Erwerbs des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell stiegen die Finanzschulden zum Ende des September-Quartals auf 6.829 Millionen Euro nach 4.984 Millionen Euro am 30. Juni 2025. Die Netto-Cash-Position erreichte minus 4.727 Millionen Euro nach minus 3.445 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025: 0,35 Euro je Aktie

Mit unserer Dividendenpolitik verfolgen wir das Ziel, unsere Aktionäre angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens zu beteiligen und auch bei einem stagnierenden oder rückläufigen Ergebnis zumindest eine unveränderte Dividende auszuschütten. Vor diesem Hintergrund ist geplant, der Hauptversammlung im Februar 2026 wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dieser Vorschlag trägt der rückläufigen Geschäftsentwicklung Rechnung und gleichzeitig erhalten wir unseren finanziellen Spielraum für profitables Wachstum in den Folgejahren. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien belief sich zum 30. September 2025 unverändert auf 1.305.921.137 Stück. Hierin enthalten waren 3.781.390 Aktien in Eigenbesitz, die nicht dividendenberechtigt sind. Die voraussichtliche Ausschüttungssumme der Dividende würde somit 456 Euro Millionen betragen, sofern die Hauptversammlung dem geplanten Vorschlag zustimmt.

Ausblick für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 mit einem Umsatz von etwa 3,6 Milliarden Euro. Für die Segmente ATV und PSS wird ein prozentual geringer Umsatzrückgang erwartet. In den Segmenten GIP und CSS dagegen dürfte der Umsatzrückgang stärker ausfallen. Für die Segmentergebnis-Marge wird ein Wert im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 Euro wird im Geschäftsjahr 2026 ein im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 moderat steigender Umsatz erwartet. Der Umsatzanstieg wird dabei durch Währungseffekte belastet. Im Vergleich zum Konzerndurchschnitt wird für das Segment ATV von einem schwächeren Wachstum ausgegangen. Im Gegensatz dazu sollte der Umsatz im Segment PSS deutlich stärker als im Konzerndurchschnitt wachsen, getrieben von der sehr dynamischen Nachfrage nach Produkten für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Für das Segment GIP wird im Jahresvergleich ein moderat steigender und für das Segment CSS ein leicht steigender Umsatz erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte im niedrigen Vierziger-Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich liegen.

Für das Geschäftsjahr 2026 sind Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 2,2 Milliarden Euro geplant. Schwerpunkt sind dabei die Fertigstellung des vierten Fertigungsgebäudes in Dresden (Deutschland) sowie weitere Fertigungsinvestitionen, passend ausgerichtet auf die stark wachsende Kundennachfrage nach Stromversorgungen für KI-Rechenzentren.

Die Abschreibungen sollten sich im Geschäftsjahr 2026 auf etwa 2,0 Milliarden Euro belaufen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress sowie dem Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell. Der um größere Investitionen in Frontend-Gebäude bereinigte Free-Cash-Flow wird in einer Höhe von etwa 1,6 Milliarden Euro erwartet. Der Free-Cash-Flow sollte etwa 1,1 Milliarden Euro erreichen.

In Bezug auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird erwartet, dass diese voraussichtlich einen mittleren einstelligen Prozentsatz erreichen wird.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 befindet sich in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

Pressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 12. November 2025 um 8.00 Uhr (MEZ) eine Pressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im vierten Quartal sowie über den Ausblick für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2026 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Aufzeichnung auf der Website von Infineon unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

verfügbar sein.

Die aktuelle Q4-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Infineon-Finanzkalender (*vorläufig)

13. – 14.11.2025 Morgan Stanley European TMT Conference, Barcelona

17.11.2025 JP Morgan Global TMT Conference, Hongkong

26. – 27.11.2025 We Power AI – Divisional Update Call mit Peter Wawer, Leiter des Segments GIP, und Adam White, Leiter des Segments PSS, London

1. – 2.12.2025 UBS Global TMT Conference, Scottsdale

4.12.2025 Bernstein Premium Review Conference, Paris

8. – 9.1.2026 Oddo BHF Forum, Lyon

4.2.2026* Presseinformation zu den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026

19.2.2026 Hauptversammlung 2026, München

6.5.2026* Presseinformation zu den Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infineon.com/de

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

H I N W E I S

Die verkürzte Konzern-Bilanz, die verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung werden nach Maßgabe des IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt. Die nach IAS 34 geforderten ausgewählten erläuternden Anhangangaben werden nicht gemacht.

Es werden dieselben Rechnungslegungsmethoden wie im letzten veröffentlichten Konzernabschluss zum 30. September 2024 angewendet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet die Anwendung neuer sowie überarbeiteter Standards und Interpretationen, die unterjährig Gültigkeit entfaltet haben, sowie die Änderung einer Rechnungslegungsmethode zum 1. Oktober 2024 in Bezug auf bestimmte Aufwendungen, die nunmehr in den Forschungs- und Entwicklungskosten statt in den Umsatzkosten erfasst werden.

Die Konzernquartalsmitteilung wird unter Beachtung von §53 BörsO FWB erstellt.

Die Konzernquartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzernquartalsmitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Konzernquartalsmitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft.

