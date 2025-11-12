EQS-News: reconcept treibt Energieprojekte in Kanada voran: erfolgreicher Solarprojektverkauf und dynamisches Wachstum der Projektpipeline

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

reconcept treibt Energieprojekte in Kanada voran: erfolgreicher Solarprojektverkauf und dynamisches Wachstum der Projektpipeline



12.11.2025

reconcept treibt Energieprojekte in Kanada voran: erfolgreicher Solarprojektverkauf und dynamisches Wachstum der Projektpipeline Hamburg, 12. November 2025 – Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, setzt ihre internationale Wachstumsstrategie konsequent um und meldet Fortschritte in ihrem Fokusmarkt Kanada. So wurden die Rechte an einem 30-MW-Solarprojekt in der Provinz Ontario erfolgreich an ein kanadisches Energieunternehmen veräußert. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer partnerschaftlichen Struktur, in der reconcept Kanada weiterhin als Projektentwickler tätig bleibt. Das Projekt konnte dank des zuvor erreichten Zustimmungsbeschlusses der zuständigen Kommune sowie der Beteiligung einer lokalen First Nation an einer laufenden PPA-Ausschreibung teilnehmen – ein Erfolg, der die Leistungsfähigkeit des reconcept-Teams in Kanada unterstreicht. Der Verkauf steht exemplarisch für die erfolgreiche Projektentwicklung von reconcept und stärkt die Basis für den weiteren Ausbau der Aktivitäten in Kanada.

Kanada zählt für reconcept seit 2014 zu den Kernmärkten und hat in den vergangenen Jahren weiter an Bedeutung gewonnen – mit einem klaren Fokus auf Solar-, Wind- und Batteriespeichersystemen als Stand-alone- und Hybridlösung. Der aktuelle regionale Schwerpunkt liegt auf den Provinzen Alberta, Ontario und British Columbia. Das Land verfügt über hervorragende natürliche Voraussetzungen für Wind- und Solarenergie, eine investorenfreundliche Regulierung sowie langfristig angelegte Förder- und Ausschreibungsprogramme auf Provinzebene. Vor diesem Hintergrund hat reconcept seine Greenfield-Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren deutlich ausgebaut: Die kanadische Projektpipeline umfasst inzwischen mehr als 50 Projekte mit rund 3,0 GW Gesamtleistung – darunter 620 MW Solar bzw. Solar/BESS, 2.270 MW Wind und 150 MW BESS. Diese technologische Diversifizierung ermöglicht eine flexible Steuerung in einem dynamischen Marktumfeld und sichert reconcept attraktive Wachstumsperspektiven.

Der Verkauf des Solarprojekts steht beispielhaft für eine Strategie, die reconcept in Kanada bei ausgewählten Projekten verfolgt: den gezielten Verkauf in einer frühen Entwicklungsphase, während reconcept Kanada die technische und genehmigungsseitige Weiterentwicklung fortführt. Dieses Modell ermöglicht eine effiziente Nutzung von Ressourcen und schafft Freiräume, um parallel weitere Projekte im kanadischen Markt voranzutreiben.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: „Die jüngsten Fortschritte in Kanada zeigen, wie erfolgreich wir unsere internationale Wachstumsstrategie umsetzen. Unsere Aktivitäten dort stehen beispielhaft für unseren partnerschaftlichen Entwicklungsansatz: Wir initiieren, strukturieren und begleiten Projekte flexibel – teils bis zur Baureife, teils in früheren Entwicklungsphasen, wenn sich passende Partnerkonstellationen ergeben. Damit schaffen wir langfristigen Mehrwert für Investoren und lokale Partner und stärken zugleich unsere Marktposition.“



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand: 31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de

