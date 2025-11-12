EQS-News: secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort – Ausblick für 2025 bestätigt und konkretisiert

EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen

secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort – Ausblick für 2025 bestätigt und konkretisiert



12.11.2025 / 07:35 CET/CEST

secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort – Ausblick für 2025 bestätigt und konkretisiert

Konzernumsatz steigt um 11,8 % auf 284,8 Mio. Euro (9M 2024: 254,8 Mio. Euro)

EBIT mit 24,9 Mio. Euro 41,3 % über Vorjahr (9M 2024:17,6 Mio. Euro)

EBITDA verbessert sich um 31,7 % auf 39,2 Mio. Euro (9M 2024: 29,7 Mio. Euro)

Auftragseingang steigt um 6,7 % auf 313,9 Mio. Euro (9M 2024: 294,3 Mio. Euro)

Ausblick für 2025 bestätigt und konkretisiert

Essen, 12. November 2025.Die secunet Security Networks AG (SDAX, ISIN DE0007276503), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat heute ihre Zwischenmitteilung zum 30. September 2025 veröffentlicht. Danach stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 11,8 % auf 284,8 Mio. Euro (9M 2024: 254,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich überproportional um 41,3 % auf 24,9 Mio. Euro.

Positive Umsatzentwicklung in beiden Segmenten

Die anhaltend gute Umsatzentwicklung wurde vor allem durch das Segment Public Sector getragen. Hier stieg der Umsatz in den Monaten Januar bis September 2025 auf 249,3 Mio. Euro und lag damit 8,7 % über dem Vorjahr (9M 2024: 229,4 Mio. Euro). Zwar hat die länger als erwartete Diskussion über die Verabschiedung des Bundeshaushalts die Umsatzentwicklung im dritten Quartal 2025 temporär beeinträchtig. Die konstant hohe Nachfrage in den Divisionen Defence&Space und Homeland Security konnte diese Entwicklung allerdings mehr als ausgleichen. Darüber hinaus zeigte das Segment Business Sector mit einem Umsatzanstieg von 39,9 % auf 35,5 Mio. Euro eine überproportional starke Entwicklung (9M 2024: 25,4 Mio. Euro).

Deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich im gleichen Zeitraum auf 24,9 Mio. Euro und lag damit 41,3 % über dem Vorjahreswert (9M 2024: 17,6 Mio. Euro), während das EBITDA einen Wert von 39,2 Mio. Euro erreichte (9M 2024: 29,7 Mio. Euro). Zur Ergebnisverbesserung trugen sowohl die Umsatzsteigerung als auch eine niedrigere Materialaufwandsquote bei.

Gute Entwicklung des Auftragseingangs

Die Auftragslage entwickelt sich ebenfalls positiv. Der Auftragseingang stieg in der Berichtsperiode gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % auf 313,9 Mio. Euro (9M 2024: 294,3 Mio. Euro). Dadurch erhöhte sich der Auftragsbestand zum 30. September 2025 im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 2,0 % auf 234,4 Mio. Euro (229,7 Mio. Euro), was eine solide Ausgangsbasis für das weitere Wachstum darstellt.

„Wir sind mit den Ergebnissen der ersten neun Monate sehr zufrieden und sehen uns auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen“, so Marc-Julian Siewert, CEO der secunet Security Networks AG. „Der Auftragseingang ist im dritten Quartal noch einmal deutlich angestiegen, was zeigt, dass unsere Wachstumstreiber unverändert intakt sind. Der Markt für Cybersecurity wächst weiter stark, wodurch unsere technischen Lösungen sowohl für Kunden aus dem öffentlichen Sektor als auch für private Unternehmen an Bedeutung zunehmen.“

Jahresausblick bestätigt und konkretisiert

Dank des guten Auftragsbestands sowie der üblichen saisonalen Dynamik zum Jahresende rechnet der Vorstand weiter mit einer positiven Geschäftsentwicklung und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr. Danach wird unverändert ein Jahresumsatz von rund 425 Mio. Euro erwartet. Auch die Erwartungen für die EBIT-Marge (9,5 – 11,5 %) und EBITDA-Marge (14,5 – 16,5 %) bleiben unverändert, werden aber mit dem Zwischenbericht konkretisiert. Danach erwartet der Vorstand aufgrund der guten Ergebnisse nach neun Monaten, dass beide Margen-Ziele eher im mittleren bis oberen Bereich der jeweiligen Spannen zum Jahresende liegen werden.

Die vollständige Zwischenmitteilung zum 30. September 2025 steht unter www.secunet.com zur Verfügung.

Kennzahlen



(In Mio. Euro) 9M 2025 9M 2024 +/- Q3 2025 Q3 2024 +/- Auftragseingang 313,9 294,3 +6,7 % 152,8 124,9 +22,3 % Umsatz 284,8 254,8 +11,8 % 113,1 110,5 +2,4 % EBITDA 39,2 29,7 +31,7 % 22,5 20,1 +11,6 % EBITDA-Marge 13,8 % 11,7 % 19,9 % 18,2 % EBIT 24,9 17,6 +41,3 % 17,7 16,2 +9,1 % EBIT-Marge 8,7 % 6,9 % 15,6 % 14,7 %

Kontakt secunet

Christoph Marx

Director Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com

secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 406 Mio. Euro.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

