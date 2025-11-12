EQS-News: Shelly Group steigert Umsatz und Profitabilität deutlich in 9M 2025 – Neue Produktlinien geben zusätzliche Impulse für 2026

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Shelly Group steigert Umsatz und Profitabilität deutlich in 9M 2025 – Neue Produktlinien geben zusätzliche Impulse für 2026



Konzernumsatz steigt um 33,8 % auf EUR 86,9 Mio. (BGN 170,0 Mio.)

EBIT wächst überproportional um 44,7 % auf EUR 21,9 Mio. (BGN 42,8 Mio.) – EBIT-Marge mit 25,2 % über mittelfristiger Planung

Konzernnettoergebnis steigt um 34,5 % auf EUR 18,5 Mio. (BGN 36,2 Mio.)

Starker Free Cashflow von EUR 3,8 Mio. (BGN 7,5 Mio.), getrieben durch optimiertes Working-Capital-Management – entspricht einer Verbesserung um rund EUR 7,1 Mio. (BGN 14,0 Mio.) gegenüber dem Vorjahr

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis auf über 2,5 Millionen (31. Dezember 2024: 1,9 Millionen)

Ausblick 2025 bestätigt



Sofia / München, 12.November 2025 – Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat im Neunmonatszeitraum 2025 ihr profitables Wachstum wie geplant fortgesetzt. Die Shelly Group baute ihre Vertriebskanäle und geografische Präsenz weiter aus, erweiterte ihr Produkt- und Serviceportfolio und steigerte den Anteil des Umsatzes mit professionellen Anwendern. Dabei hat sich die Zahl der Mitglieder im Netzwerk professioneller Installateure auf über 3.000 mehr als verdreifacht (31. Dezember 2024: 900). Mit Umsatzentwicklungen über dem Marktdurchschnitt in allen Vertriebsregionen blieben die deutschsprachigen Länder mit einem Plus von 38,8 % auf EUR 45,3 Mio. (BGN 88,6 Mio.) der wichtigste Wachstumsmotor. Die internationale Expansion der Vertriebsstrukturen beschleunigte sich weiter, insbesondere in Italien und Skandinavien. Dabei zeigten Spanien, Polen und das Vereinigte Königreich die höchsten Wachstumsraten Zudem legte die Gesellschaft mit der Etablierung eines eigenen Teams in der Benelux-Region die Basis für weiteres Wachstum in Westeuropa. Der Rest Europas wuchs um 15,6 %. Der Rest der Welt um legte sogar um 103,4 % zu.



Konzernzahlen (ungeprüft)

in EUR Mio. 9M/25 9M/24 ∆ Konzernumsatz 86,9 65,0 33,8 % EBIT 21,9 15,1 44,7 % EBIT-Marge 25,2 % 23,3 % 8,1 % Nettoergebnis 18,5 13,8 34,5 % Eigenkapitalquote 82,4 % 82,3 % 0,0 % Operativer Cashflow 6,9 -1,4 n/a Free Cashflow 3,8 -3,3 n/a Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 15,7 11,4 38,3 %

Hinweis: Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 30. September 2025 und 31. Dezember 2024. Die Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2025 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Deutliches Wachstum und höhere Profitabilität

Shelly Group erzielte im Neunmonatszeitraum 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 33,8 % auf EUR 86,9 Mio. (BGN 170,0 Mio.) und übertraf mit einer erneut über dem Marktdurchschnitt (rund 10 % bis 15 %) liegenden Geschäftsentwicklung die Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs überproportional zum Umsatz um 44,7 % auf EUR 21,9 Mio. (BGN 42,8 Mio.). Die EBIT-Marge lag mit 25,2 % (9M 2024: 23,3 %) über der mittelfristigen Planung. Das Konzernnettoergebnis nahm um 34,5 % auf EUR 18,5 Mio. (BGN 36,2 Mio.) zu.

Im Q3 2025 erzielte die Shelly Group mit 31 Quartalen ununterbrochenen Wachstums einen Anstieg des Konzernumsatzes um 42,1 % auf EUR 33,0 Mio. (BGN 64,5 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs überproportional zum Umsatz und wurde mehr als verdoppelt auf EUR 9.7 Mio. (BGN 19,0 Mio.). Die EBIT-Marge stieg zu Ende Q3 deutlich auf 29,5 % (Q3 2024: 18,4 %).

Mit einer Eigenkapitalquote von 82,4 % zum 30. September 2025 verfügt die Shelly Group über eine solide Bilanz (31. Dezember 2024: 82,3 %), getrieben durch den Beitrag des Nettoergebnisses zum Eigenkapital.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Neunmonatszeitraum 2025 auf EUR 6,9 Mio. (BGN 13,5 Mio.). Neben dem positiven Nettoergebnis machten sich insbesondere deutliche Verbesserungen im Working-Capital-Management bemerkbar. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhten sich dementsprechend zum 30. September 2025 auf EUR 15,7 Mio. (BGN 30,7 Mio.) im Vergleich zu EUR 14,0 Mio. (BGN 27,3 Mio.) zum 31. Dezember 2024. Die Shelly Group verfügt damit über eine solide Kapital- und Finanzstruktur für weiteres Wachstum. Die im Sommer gestartete Skalierung der Produktionskapazitäten beim Hauptfertigungspartner stärkt zusätzlich die Fähigkeit, das erwartete Wachstum operativ zuverlässig zu unterstützen.



Ausblick 2025 bestätigt

Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz zwischen EUR 145 Mio. und EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. bis BGN 303 Mio.) sowie einem EBIT zwischen EUR 35 Mio. und EUR 40 Mio. (BGN 68 Mio. bis BGN 78 Mio.). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 106,7 Mio. (BGN 208,7 Mio.) und das EBIT bei EUR 25,7 Mio. (BGN 50,3 Mio.).



Neue Produktlinien mit Wachstumsimpulsen für 2026

Nach der erfolgreichen Entwicklung befinden sich verschiedene neue Produktlinien in der planmäßigen Hochlaufphase. Die neuen smarten Türschlösser werden in mehreren Varianten, von Premium- bis zu kosteneffizienten Modellen, eingeführt und ergänzen das bestehende Angebot im Smart-Home-Bereich. Auch die neuen Shelly-Kameraprodukte eröffnen dem Unternehmen eine zusätzliche, wachstumsstarke Produktkategorie. Mit der im Juli gestarteten Kooperation mit dem Energiespezialisten EcoFlow und der Einführung Co-gebrandeter Produkte stärkt Shelly zudem seine Position im strategisch wichtigen Segment Smart Energy. Darüber hinaus werden die auf der IFA vorgestellten smarten Leitungsschutzschalter 2026 in den Markt starten. Mit dem erweiterten Produktportfolio, einer stabilen Nachfrage in den Kernmärkten und einer wachsenden Zahl professioneller Anwender ist die Shelly Group vielversprechend für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum im Jahr 2026 aufgestellt.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, zur Geschäftsentwicklung: „Wir haben in den ersten neun Monaten 2025 eine starke Entwicklung und ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Q3 war ausgesprochen stark und legt damit die Messlatte für das Schlussquartal hoch. Insgesamt entwickelten sich Umsatz und Profitabilität deutlich über Marktniveau, getragen von einer ungebrochenen Nachfrage, einer wachsenden Zahl professioneller Anwender und der zunehmenden Internationalisierung unserer Vertriebsstrukturen. Wir sind also voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen, und sehen mit dem erweiterten Produktportfolio beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum im Jahr 2026.“



Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften Konzernergebnisse für den Neunmonatszeitraum 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 13.November 2025 um 09.00UhrMEZ (10.00Uhr OEZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call Unaudited 9M 2025.

Der ungeprüfte Neunmonatsbericht ist im Bereich Publications/Financial Results auf der Website des Unternehmens unter corporate.shelly.com verfügbar.

Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166

