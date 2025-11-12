EQS-News: True Global Ventures feiert innerhalb von 72 Stunden zwei bedeutende Meilensteine in seinem Portfolio, die einen entscheidenden Moment in den USA markieren

EQS-News: True Global Ventures / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Private Equity

Die Übernahme von Forge Global im Wert von 660 Millionen USD und die geplante Notierung von Animoca Brands an der Nasdaq stellen entscheidende Momente für die True Global Ventures Funds 4 und 5 dar.

SINGAPUR, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), die globale Risikokapitalgesellschaft, die in Unternehmen im Bereich KI und Blockchain-Technologie investiert, feiert eine bedeutende Woche in den USA.

Zwei der wichtigsten Investitionen von TGV – Forge Global Holdings (NYSE: FRGE) und Animoca Brands Corporation Limited – haben jeweils transformative Meilensteine erreicht, die das langfristige Engagement des Fonds für die Unterstützung visionärer Unternehmer unterstreichen, die die Zukunft des Finanzwesens und der digitalen Vermögenswerte gestalten.

FORGE GLOBAL WIRD VON CHARLES SCHWAB FÜR 660 MILLIONEN USD ERWORBEN

Die Charles Schwab Corporation hat zugestimmt, Forge Global für rund 660 Millionen USD zu erwerben, was einer Bewertung des Unternehmens von etwa 45 USD pro Aktie entspricht.

Forge Global hat eine digitale Infrastruktur entwickelt, die Liquidität im Bereich Private Equity und Risikokapital ermöglicht und Investoren, Aktionäre und Privatunternehmen in einem der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Sekundärmarkt-Ökosysteme miteinander verbindet.

„Momente wie diese erinnern uns daran, warum wir langfristig investieren", sagte Dušan Stojanović, Gründer von True Global Ventures, einem Visionär, der außergewöhnliche Unternehmer unterstützt. „Forge Global hat neu definiert, wie Liquidität in privaten Märkten geschaffen und verwaltet wird. Die Übernahme durch Charles Schwab spiegelt die zunehmende Konvergenz zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und privater Marktwirtschaft wider – einem Bereich, in den TGV seit seiner Gründung investiert hat. Wir sind davon überzeugt, dass Forge Global weiterhin Innovationen in Bereichen wie der Tokenisierung von Aktien privater Unternehmen und Fonds vorantreiben wird!"

Kelly Rodrigues, CEO von Forge Global, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft mit Charles Schwab stellt einen Wendepunkt für private Märkte dar. Forge wurde gegründet, um den Zugang zu Investitionen in private Unternehmen zu demokratisieren, und die Zusammenarbeit mit einem der weltweit renommiertesten Finanzinstitute wird diese Mission erheblich beschleunigen. Wir sind sehr stolz darauf, langjährige Partner wie TGV zu haben, die von Anfang an an diese Vision geglaubt haben."

ANIMOCA BRANDS STREBT NASDAQ-NOTIERUNG ÜBER CURRENC GROUP INC. AN

Animoca Brands hat eine Fusion mit Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) vorgeschlagen, durch die die Aktionäre von Animoca etwa 95 % des fusionierten Unternehmens besitzen würden. Die Fusion soll voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein und zu einem an der Nasdaq notierten Unternehmen führen.

Animoca Brands entwickelt die grundlegende Ebene für digitale Eigentumsrechte. Die Partnerschaft mit Currenc schafft bedeutende potenzielle Synergien in den Bereichen grenzüberschreitende Zahlungen, Stablecoins und tokenisierte digitale Vermögenswerte – und verbindet damit Web3-Innovation mit einer Finanzinfrastruktur der nächsten Generation.

Yat Siu, Mitbegründer und Executive Chairman von Animoca Brands, kommentierte: „Die Notierung an der Nasdaq über Currenc stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung der allgemeinen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und Tokenisierung dar. Dadurch können wir die Vorteile digitaler Eigentumsrechte – von Gaming und Bildung bis hin zu Finanzen und darüber hinaus – einem noch breiteren Publikum zugänglich machen."

Er fuhr fort: „Unsere Zusammenarbeit mit Currenc spiegelt unsere gemeinsamen Werte wider – beide Unternehmen gestalten die Art und Weise, wie Werte global transferiert werden, neu. Gemeinsam wollen wir den Übergang zu einer offenen, interoperablen digitalen Wirtschaft beschleunigen. True Global Ventures hat von Anfang an fest an diese Vision geglaubt."

Dušan Stojanović, kommentierte: „Yat Siu ist einer der visionärsten Unternehmer unserer Zeit. Seine Führung bei Animoca Brands prägt weiterhin die Zukunft der digitalen Eigentumsrechte. Unsere Partnerschaft besteht seit über einem Jahrzehnt, und zu beobachten, wie Animoca sich auf die Notierung an der Nasdaq vorbereitet, ist nicht nur ein Beweis für seine Vision, sondern auch für die Kraft der Beharrlichkeit, Innovation und globalen Zusammenarbeit. Wir sind stolz darauf, von Anfang an an diese Mission geglaubt zu haben."

EINE ENTSCHEIDENDE WOCHE FÜR TRUE GLOBAL VENTURES

Diese beiden Meilensteine – einer im Bereich der Liquidität privater Märkte, der andere im Bereich der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte – verkörpern die Anlagephilosophie von TGV: Unterstützung visionärer Gründer, Beschleunigung der Expansion in den USA und weltweit, Verbindung traditioneller Finanzdienstleistungen mit Innovationen im Bereich KI und Blockchain.

Einige Monate nachdem True Global Ventures von der Monetary Authority of Singapore (MAS) als License Fund Management Company (LFMC) mit einer Capital Markets Services (CMS)-Lizenz zugelassen wurde, feiert das Unternehmen nun zwei bedeutende Erfolge in den USA und positioniert sich damit unter den weltweit leistungsstärksten Risikokapitalfonds.

INFORMATIONEN ZU TRUE GLOBAL VENTURES

True Global Ventures (TGV) ist eine globale Risikokapitalgesellschaft, die in Unternehmen investiert, die sich mit KI- und Blockchain-Technologie befassen und sich in der Wachstums- oder Spätphase befinden. Das Portfolio von TGV umfasst Animoca Brands, Forge Global, Ledger, The Sandbox, Prezent, Coding Giants, Obligo, COVU, Validation Cloud, SATO, Chromaway, Jus Mundi, BookitnGo, GCEX, Coinhouse und viele weitere Unternehmen. Nahezu alle Portfoliounternehmen sind in den USA ansässig oder expandieren in die USA. Mit Niederlassungen in San Francisco, New York, Paris, London, Stockholm, Dubai, Singapur und Hongkong unterstützt TGV visionäre Gründer beim Aufbau der nächsten Generation transformativer Technologieunternehmen.

Weitere Informationen: https://www.tgv4plus.com/

Kontaktieren Sie True Global Ventures: info@trueglobalventures.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819352/Image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/true-global-ventures-feiert-innerhalb-von-72-stunden-zwei-bedeutende-meilensteine-in-seinem-portfolio-die-einen-entscheidenden-moment-in-den-usa-markieren-302613371.html

