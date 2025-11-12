EQS-PVR: WashTec AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: WashTec AG

WashTec AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.11.2025 / 15:21 CET/CEST

Mit Mitteilung vom 28. Oktober 2025 hat uns die Alantra EQMC Asset Management SGIIC, S.A., Madrid, Spanien (

„Alantra EQMC

“) mitgeteilt, dass Alantra EQMC am 22. Oktober 2025 die Schwelle von 20 % der Stimmrechte an der WashTec AG, Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Deutschland (

„WashTec

“) gemäß §§ 33, 34 WpHG überschritten hat. Alantra EQMC hält keine Stimmrechte an WashTec direkt; vielmehr werden alle Stimmrechte von Fonds gehalten, die von Alantra EQMC verwaltet werden.

In diesem Zusammenhang informierte uns Alantra EQMC gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG wie folgt:

Der Erwerb von Stimmrechten an WashTec dient der Erzielung von Handelsgewinnen. Abhängig vom Börsenkurs und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation von WashTec könnte Alantra EQMC innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte erwerben. Es ist beabsichtigt, insbesondere durch Meinungsäußerungen und/oder Beratungen Einfluss auf die Ernennung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane von WashTec zu nehmen. Abhängig vom Erfolg der laufenden Managementstrategie, den Marktbedingungen und den verfügbaren Transaktionsmöglichkeiten würde Alantra EQMC prüfen, ob den zuständigen Gremien von WashTec entsprechende Änderungen der Kapitalstruktur oder der Dividendenpolitik vorzuschlagen.

Der Erwerb der Beteiligung von ca. 20,36 % der Stimmrechte an WashTec durch Alantra EQMC, der zur Überschreitung der vorgenannten Stimmrechtsmeldeschwelle führte, wurde aus dem Eigenkapital der von Alantra EQMC verwalteten Fonds finanziert.

Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Internet: www.washtec.de

