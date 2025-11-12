W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Investitionen in Energienetze zahlen sich für Eon aus

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

ESSEN (dpa-AFX) - Ein starkes Netzgeschäft hat den Energieversorger Eon in den ersten neun Monaten des Jahres angeschoben. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro, wie Eon am Mittwoch in Essen mitteilte. Dabei glich der Zuwachs aus dem Betrieb der Energienetze den Ergebnisrückgang im Vertrieb teilweise aus. Eon hatte zuletzt viel in den Ausbau der Energienetze gesteckt und tut dies noch immer. Im Vergleich zum ersten Halbjahr schwächte sich das Wachstum des operativen Konzerngewinns aber etwas ab, ebenso wie die Höhe der Investitionen. Diese stiegen bis Ende September um 8 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Die Jahresprognose bestätigte Finanzchefin Nadia Jakobi./lew/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Probleme10. Nov. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weniger neue Solaranlagen09. Nov. · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden