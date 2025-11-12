IRW-News: ACG Metals Limited: Angebot über RetailBook

IRW-PRESS: ACG Metals Limited: Angebot über RetailBook

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, NEUSEELAND, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINEM MITGLIEDSSTAAT DES EWR ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION ODER AN EINE ANDERE PERSON, WOBEI DIES EINE VERLETZUNG ODER EINEN VERSTOSS GEGEN GELTENDE GESETZE ODER VORSCHRIFTEN DARSTELLEN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT EINE FINANZIELLE WERBUNG IM SINNE VON ABSCHNITT 21 DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FSMA) DAR UND WURDE VON RETAIL BOOK LIMITED GENEHMIGT, DIE VON DER FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FRN 994238) ZUGELASSEN UND REGULIERT WIRD. DIESE FINANZIERUNGSWERBUNG IST NICHT ALS ANLAGEBERATUNG GEDACHT.

DIESE PRESSEMITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF ODER ZUR AUSGABE VON WERTPAPIEREN DER ACG METALS PLC DAR UND IST AUCH KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DER ACG METALS PLC.

11. November 2025 /IRW-Press / ACG Metals Limited (ACG oder das Unternehmen)

Angebot über RetailBook

· ACG Metals Limited (LSE:ACG, ACGW) gibt ein bedingtes Angebot an neuen Stammaktien über RetailBook bekannt;

· Der Ausgabepreis für die neuen Stammaktien beträgt 10,80 £ pro neuer Stammaktie, was einem Abschlag von 6,1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der bestehenden Stammaktien des Unternehmens am 10. November 2025 entspricht.

· Anleger können über das Partnernetz von RetailBook aus Maklern, Vermögensverwaltern und Investitionsplattformen teilnehmen (sofern diese Partner beteiligt sind);

· Anträge für neue Stammaktien über diese Partner können über steuerlich begünstigte Sparinstrumente wie ISAs oder SIPPs sowie über allgemeine Anlagekonten (GIAs) gestellt werden.

· Das RetailBook-Angebot steht sowohl bestehenden Aktionären als auch neuen Anlegern zur Verfügung.

· Die Mindestzeichnungsmenge für das RetailBook-Angebot beträgt 250 £ pro Anleger.

· Für Anträge im Rahmen des RetailBook-Angebots wird von RetailBook keine Provision berechnet.

· Broker, die ihren Kunden Zugang zum RetailBook-Angebot und zu künftigen RetailBook-Transaktionen bieten möchten, sollten sich an partners@retailbook.com wenden;

· Britische Investoren, die Benachrichtigungen für zukünftige RetailBook-Transaktionen erhalten möchten, sollten sich hier anmelden: https://www.retailbook.com/get-started.

Das RetailBook-Angebot

ACG Metals Limited (LSE:ACG, ACGW) freut sich, ein bedingtes Angebot zum Verkauf neuer Stammaktien der Klasse A des Unternehmens (Stammaktien) über RetailBook (das RetailBook-Angebot) zu einem Ausgabepreis von 10,80 £ pro neuer Stammaktie (der Ausgabepreis) bekannt zu geben, was einem Abschlag von 6,1 Prozent auf den Schlusskurs der bestehenden Stammaktien des Unternehmens am 10. November 2025 (die Stammaktien) entspricht, um einen Bruttoerlös von etwa 0,5 Millionen US-Dollar (etwa 0,4 Millionen £) zu erzielen. Das Unternehmen führt außerdem eine Platzierung neuer Stammaktien (die Aktienplatzierung) an institutionelle Anleger im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch (die Platzierung, zusammen mit dem RetailBook-Angebot die Kapitalbeschaffung), wie vom Unternehmen heute bereits bekannt gegeben. Zur Vermeidung von Zweifeln sei darauf hingewiesen, dass das RetailBook-Angebot nicht Teil der Platzierung ist.

Das Unternehmen hat separat den Abschluss einer Rahmenstudie zur Aufbereitung von vorhandenem angereichertem Erz in der Gediktepe-Mine des Unternehmens in der Türkei (das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz) bekanntgegeben.

Das RetailBook-Angebot steht unter dem Vorbehalt, dass die im Rahmen des RetailBook-Angebots und der Platzierung auszugebenden neuen Stammaktien zur Notierung in der Kategorie Equity Shares (Transition) der amtlichen Liste der Financial Conduct Authority zugelassen und zum Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange plc zugelassen werden (Zulassung). Die Zulassung wird voraussichtlich am 14. November 2025 um 8:00 Uhr erfolgen. Der Abschluss des Retail-Angebots hängt unter anderem vom Abschluss der Platzierung ab.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös zur Teilfinanzierung des Projekts zur Aufbereitung von angereichertem Erz verwenden.

Grund für das RetailBook-Angebot

Das Unternehmen schätzt seine Privatanleger und ist der Ansicht, dass es im besten Interesse der Aktionäre sowie weiterer Interessengruppen liegt, Privatanlegern und anderen interessierten Anlegern die Möglichkeit zu geben, am RetailBook-Angebot teilzunehmen.

Das RetailBook-Angebot steht nach Veröffentlichung dieser Mitteilung allen berechtigten Anlegern offen, die ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben und sich dort physisch befinden. Das RetailBook-Angebot endet voraussichtlich am 12. November 2025 um 16:45 Uhr und kann nach Ermessen des Unternehmens oder bei Überzeichnung vorzeitig beendet werden.

Anleger können sich über das Partnernetz von RetailBook an Investitionsplattformen, Maklern und Vermögensverwaltern beteiligen, sofern diese Partner daran teilnehmen. Weitere Informationen zum Partnernetzwerk von RetailBook finden Sie hier.

Anträge für neue Stammaktien über teilnehmende Partner können über steuerlich begünstigte Sparinstrumente wie ISAs oder SIPPs sowie über GIAs gestellt werden. Anleger, die sich über ihren ISA, SIPP oder GIA beteiligen möchten, sollten sich an ihre Anlageplattform, ihren Retail-Broker oder Vermögensverwalter wenden, um Einzelheiten zu den Geschäftsbedingungen, dem Verfahren und etwaigen einschlägigen Gebühren oder Auflagen zu erhalten.

Die Retail-Aktien und die Platzierungsaktien werden bei ihrer Ausgabe als voll eingezahlt gutgeschrieben und sind in jeder Hinsicht den bestehenden Stammaktien gleichgestellt, einschließlich des Rechts auf alle Dividenden und sonstigen Ausschüttungen, die nach ihrem Ausgabedatum beschlossen, vorgenommen oder gezahlt werden.

Broker, die ihren Kunden Zugang zum RetailBook-Angebot und zu zukünftigen RetailBook-Transaktionen bieten möchten, sollten sich an partners@retailbook.com wenden. Britische Investoren, die Benachrichtigungen über künftige RetailBook-Transaktionen erhalten möchten, sollten sich hier anmelden: https://www.retailbook.com/get-started.

Berechtigung für das RetailBook-Angebot

Das RetailBook-Angebot steht neuen und bestehenden Aktionären des Unternehmens offen. Um am RetailBook-Angebot teilnehmen zu können, müssen Antragsteller Kunde eines teilnehmenden Partners sein.

Berechtigte Anleger, die neue Stammaktien zeichnen möchten, sollten sich an ihre Anlageplattform, ihren Retail-Broker oder Vermögensverwalter wenden, um zu bestätigen, dass diese am RetailBook-Angebot teilnehmen.

Einige Partner akzeptieren möglicherweise nur Anträge von bestehenden Aktionären und/oder bestehenden Kunden.

Die Mindestzeichnungsmenge beträgt 250 £ pro Anleger. Die Bedingungen, zu denen Anleger zeichnen können, werden von den jeweiligen Finanzintermediären bereitgestellt, einschließlich der entsprechenden Provisionen oder Gebühren. Es ist zu beachten, dass RetailBook den Anlegern in Verbindung mit dem RetailBook-Angebot keine Provision berechnet.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Bestellungen im Rahmen des RetailBook-Angebots nach eigenem Ermessen zu reduzieren. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Anträge auf Zeichnung im Rahmen des RetailBook-Angebots ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Das RetailBook-Angebot kann vorzeitig geschlossen werden, wenn es überzeichnet ist.

Anleger sollten außerdem beachten, dass das RetailBook-Angebot parallel zum aktuellen Aktienkurs offen bleibt und der Marktpreis der Aktien unter dem Ausgabepreis liegen kann.

Anleger sollten sich selbst über die Vorzüge einer Investition in das Unternehmen informieren. Diese Pressemitteilung stellt weder eine Empfehlung zur Investition in das Unternehmen noch eine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar.

Es ist zu beachten, dass die Zeichnung neuer Stammaktien und eine Investition in das Unternehmen mit einer Reihe von Risiken verbunden sind. Anleger sollten sich bei Zweifeln von einer Person unabhängig beraten lassen, die Erfahrung mit der Beratung zu Investitionen in Wertpapiere wie den neuen Stammaktien hat.

Die Kategorie Equity Shares (Transition) der amtlichen Liste ist eine geschlossene Kategorie für Unternehmen, die zuvor im Standardlistungssegment notiert waren und geringere laufende Verpflichtungen haben als die Kategorie Equity Shares (commercial companies). Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer Investition in solche Unternehmen bewusst sein und ihre Anlageentscheidung erst nach sorgfältiger Überlegung und gegebenenfalls nach Rücksprache mit einem unabhängigen Finanzberater treffen.

Eine Investition in das Unternehmen birgt ein Kapitalrisiko. Der Wert Ihrer Investition in das Unternehmen und etwaige Erträge daraus sind nicht garantiert und können aufgrund von Aktienmarkt- und Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Wenn Sie Ihre Investition verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Weder die Wertentwicklung in der Vergangenheit noch Prognosen sollten als verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.

Diese Pressemitteilung sollte vollständig gelesen werden. Insbesondere sollten die Informationen im Abschnitt Wichtige Hinweise der Pressemitteilung gelesen und verstanden werden.

Anfragen

Palatine acg@palatine-media.com

Conal Walsh / James Gilheany / Kelsey Traynor / Richard Seed

RetailBook Limited capitalmarkets@retailbook.com

Mike Ward / James Deal

Die für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens verantwortliche Person ist Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf dessen Website unter www.acgmetals.com.

Wichtige Hinweise

Der Inhalt dieser Pressemitteilung, die von der Gesellschaft erstellt wurde und in deren alleiniger Verantwortung liegt, wurde von Retail Book Limited (RetailBook) ausschließlich für die Zwecke von Abschnitt 21(2)(b) des FSMA genehmigt.

Es ist eine Bedingung des RetailBook-Angebots, dass der Gesamtwert der neuen Stammaktien, die zum Ausgabepreis im Rahmen (i) des RetailBook-Angebots und (ii) jedes anderen öffentlichen Angebots im Vereinigten Königreich gemäß Abschnitt 86(4) des FSMA zur Zeichnung verfügbar sind, (insgesamt) den Gegenwert von 8 Millionen Euro nicht übersteigt. Das RetailBook-Angebot wird im Vereinigten Königreich gemäß der Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Abschnitt 86(1)(e) und 86(4) des FSMA angeboten. Daher ist es nicht erforderlich, einen Prospekt gemäß den Prospektvorschriften der Financial Conduct Authority zu veröffentlichen oder diesen von der Financial Conduct Authority genehmigen zu lassen. Das RetailBook-Angebot wird in keiner anderen Jurisdiktion als dem Vereinigten Königreich gemacht.

Es wurde und wird kein Angebotsdokument, Prospekt oder Zulassungsdokument in Bezug auf das RetailBook-Angebot erstellt oder der Financial Conduct Authority (oder einer anderen Behörde) zur Genehmigung vorgelegt. Die Verpflichtungen der Anleger beruhen ausschließlich auf den Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, sowie auf Informationen, die von der Gesellschaft oder in ihrem Auftrag vor dem Datum dieser Mitteilung durch eine Meldung an einen Regulatory Information Service gemäß den Disclosure Guidance and Transparency Rules der Financial Conduct Authority oder der in das Recht des Vereinigten Königreichs überführten Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (in der jeweils geltenden Fassung des European Union (Withdrawal) Act 2018) veröffentlicht wurden.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die Vereinigten Staaten oder USA)), Australien, Kanada, Neuseeland, Japan, der Republik Südafrika, einem Mitgliedstaat des EWR oder einer anderen Jurisdiktion, in der dies einen Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder Vorschriften dieser Jurisdiktion darstellen könnte.

Die neuen Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der neuen Stammaktien statt. Die neuen Stammaktien werden außerhalb der Vereinigten Staaten im Rahmen von Offshore-Transaktionen gemäß der Definition und in Übereinstimmung mit Regulation S des US-Wertpapiergesetzes angeboten und verkauft. Darüber hinaus wurde und wird das Unternehmen nicht gemäß dem US-Investment Company Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Stammaktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Neuseeland, Japan, der Republik Südafrika, einem Mitgliedstaat des EWR oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig ist oder sein könnte. In keiner dieser Rechtsordnungen wird ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere gemacht.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen hierin genannten Informationen gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

RetailBook ist eine proprietäre Technologieplattform, die Retail Book Limited (eingetragener Firmensitz: 10 Queen Street Place, London EC4R 1AG) gehört und von diesem Unternehmen betrieben wird. Retail Book Limited (RetailBook) ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority (FRN 994238) zugelassen und reguliert.

Der Wert von Stammaktien und die daraus erzielten Erträge sind nicht garantiert und können aufgrund von Schwankungen an den Aktienmärkten sowohl steigen als auch fallen. Wenn Sie Ihre Anlage verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger als Ihren ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Die Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die jedoch kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Absichten und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Leistung, erwarteten Ereignissen oder Trends und anderen Angelegenheiten basieren, die keine historischen Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Begriffe wie anstreben, voraussehen, glauben, beabsichtigen, schätzen, erwarten und ähnliche Begriffe enthalten können, umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des operativen Betriebs, die Finanzlage, die Liquidität und die Dividendenpolitik sowie die Entwicklung der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen abweichen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden potenzielle Anleger darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und können nicht als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung herangezogen werden. Das Unternehmen und Retail Book lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um tatsächliche Ergebnisse oder Änderungen der Annahmen, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen ihre Basis haben, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von der Financial Conduct Authority, der London Stock Exchange oder geltendem Recht verlangt.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung dienen lediglich Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weder RetailBook noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung oder gibt ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Pressemitteilung, einschließlich der Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Pressemitteilung (oder ob Informationen in der Pressemitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf das Unternehmen oder verbundene Unternehmen, unabhängig davon, ob diese schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und unabhängig davon, wie sie übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung der Pressemitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben. RetailBook und seine verbundenen Unternehmen lehnen dementsprechend jegliche Haftung ab, sei es aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die sie anderweitig in Bezug auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt oder anderweitig im Zusammenhang damit haben könnten.

Keine Aussage in dieser Pressemitteilung ist als Gewinnprognose zu verstehen, und keine Aussage in dieser Pressemitteilung sollte so ausgelegt werden, dass die Gewinne oder die angestrebte Dividende pro Aktie des Unternehmens für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den in der Vergangenheit veröffentlichten Gewinnen oder Dividenden pro Aktie des Unternehmens entsprechen oder diese übersteigen würden.

Weder der Inhalt der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) noch der Inhalt einer Website, auf die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugegriffen werden kann, ist Bestandteil dieser Pressemitteilung. Die neuen Stammaktien, die im Rahmen des RetailBook-Angebots ausgegeben oder verkauft werden sollen, werden nicht zum Handel an einer anderen Börse als der London Stock Exchange zugelassen.

Keine anderen Dokumente oder Materialien sind in diese Finanzwerbung integriert oder Bestandteil derselben, und RetailBook hat keine Überprüfung oder Due Diligence in Bezug auf solche anderen Dokumente durchgeführt.

ENDE

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

1

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81784

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81784&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=VGG0056A1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.