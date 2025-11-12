IRW-News: ACG Metals Limited: Ergebnisse der Platzierung

IRW-PRESS: ACG Metals Limited: Ergebnisse der Platzierung

12. November 2025 / IRW-Press / ACG Metals Limited (ACG oder das Unternehmen) (LSE:ACG, ACGW) meldet heute den erfolgreichen Abschluss seiner am 11. November 2025 angekündigten Platzierung. Das Unternehmen beschaffte durch die Platzierung von 1.056.309 Platzierungsaktien zum Ausgabepreis von 10,80 £ pro Platzierungsaktie einen Bruttoerlös von ca. 15,0 Millionen US-Dollar (dies entspricht ca. 11,4 Millionen £).

Die Platzierung war überzeichnet und erhielt starke Unterstützung von bestehenden und neuen Investoren, wodurch das Unternehmen seinen institutionellen Kundenstamm und seine Marktunterstützung erweitern konnte.

Das separate Privatkundenangebot, das am 11. November 2025 bekannt gegeben wurde, bleibt bis zum 12. November 2025 um 16:45 Uhr (Londoner Zeit) für Privatanleger offen; die Ergebnisse des Privatkundenangebots und die endgültigen Ergebnisse der Kapitalbeschaffung werden im Anschluss daran so bald wie möglich bekannt gegeben.

Wie zuvor angekündigt, werden die Nettoerlöse aus der Kapitalbeschaffung einen Teil der Investitionen in Phase 1 finanzieren und zusammen mit internen Barmitteln zur vollständigen Finanzierung der Investitionen in Höhe von 39 Millionen US-Dollar für das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz verwendet.

Stifel Nicolaus Europe Limited, Canaccord Genuity Limited und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung London, fungieren als Joint Bookrunners im Hinblick auf die Platzierung.

Die Aktien werden bei Ausgabe als voll eingezahlt gutgeschrieben und sind in jeder Hinsicht den bereits ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt (pari passu), einschließlich - aber nicht beschränkt auf - das Recht, alle Dividenden und sonstigen Ausschüttungen zu erhalten, die nach dem Zulassungsdatum (wie unten definiert) beschlossen, vorgenommen oder gezahlt werden.

Es wird beantragt, die Platzierungsaktien in die Kategorie Equity Shares (Transition) der amtlichen Liste der FCA aufzunehmen und zum Handel am Hauptmarkt für börsennotierte Wertpapiere der London Stock Exchange zuzulassen (zusammen Zulassung). Es wird erwartet, dass die Zulassung am 14. November 2025 um 8:00 Uhr (Londoner Zeit) wirksam wird und der Handel mit den Angebotsaktien beginnt. Die Platzierung ist unter anderem an folgende Bedingungen geknüpft: (i) Der Platzierungsvertrag wird nicht gemäß seinen Bestimmungen gekündigt; und (ii) die Zulassung tritt am 14. November 2025 um 8:00 Uhr (Londoner Zeit) (oder zu einem späteren Zeitpunkt und/oder Datum, das zwischen dem Unternehmen und den Joint Bookrunners vereinbart wird, jedoch nicht später als am 21. November 2025 um 8:00 Uhr (Londoner Zeit)) in Kraft.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer des Unternehmens, merkte dazu wie folgt an:

Wir freuen uns über die starke Nachfrage bei der gestrigen Platzierung, die deutlich überzeichnet war. Wir schätzen die Unterstützung unserer langjährigen Investoren und freuen uns, diejenigen willkommen zu heißen, die zum ersten Mal mit dabei sind. Das Ergebnis ist eine klare Bestätigung unseres Teams und unserer Strategie, die wir wie geplant umsetzen werden.

Das Projekt zur Aufbereitung von angereichertem Erz bietet uns einen klaren Weg, um die Produktion zu steigern, die Cash-Generierung zu verbessern und Werte zu erschließen, die im ursprünglichen Minenplan nicht vorgesehen waren. Mit dieser Unterstützung im Rücken sind wir bestens aufgestellt, um ACG weiter zu einem führenden Kupferproduzenten auszubauen.

Großgeschriebene Begriffe, die im Text dieser Pressemitteilung nicht anderweitig definiert sind, haben die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. November 2025 angegebene Bedeutung.

- ENDE -

Verantwortlich für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens ist Artem Volynets, Chairman & Chief Executive Officer.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit erstklassiger ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe verkaufte im Jahr 2024 insgesamt 57 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414565

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

