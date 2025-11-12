IRW-News: Loar Holdings Inc.: Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das dritte Quartal 2025 und Aufwärtskorrekturen der Prognosen für 2025 und das Gesamtjahr 2026

IRW-PRESS: Loar Holdings Inc.: Loar Holdings Inc. meldet Rekordergebnisse für das dritte Quartal 2025 und Aufwärtskorrekturen der Prognosen für 2025 und das Gesamtjahr 2026

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (das Unternehmen, Loar, wir, uns und unser/e) meldet Rekordergebnisse für das dritte Quartal 2025, eine Aufwärtskorrektur der Prognose für 2025 sowie der Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Der starke Rückenwind durch das langfristige Wachstum im kommerziellen Passagierverkehr, die immensen Auftragsbestände bei den Flugwerksherstellern und die weltweite Nachfrage nach Verteidigungsprodukten haben uns erneut zu einem Rekordquartal geführt, erklärte Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman des Board of Directors von Loar.

Drittes Quartal 2025

- Nettoumsatz von 126,8 Millionen $ - eine Steigerung von 22,4 % gegenüber demselben Quartal des Vorjahres.

- Nettoeinnahmen von 27,6 Millionen $ - eine Steigerung von 218,9 % gegenüber demselben Quartal des Vorjahres.

- Verwässerter Gewinn pro Aktie von 0,29 $, eine Steigerung von 222,2 % gegenüber demselben Quartal des Vorjahres.

- Bereinigtes EBITDA von 49,1 Millionen $ - eine Steigerung von 28,9 % gegenüber demselben Quartal des Vorjahres.

- Marge der Nettoeinnahmen für das Quartal auf 21,8 % gestiegen - gegenüber 8,4 % im selben Quartal des Vorjahres.

- Bereinigte EBITDA-Marge für das Quartal auf 38,7 % gestiegen - gegenüber 36,8 % im selben Quartal des Vorjahres.

- Bereinigter Gewinn pro Aktie von 0,35 $, eine Steigerung von 133,3 % gegenüber demselben Quartal des Vorjahres.

Loar gab für das Quartal einen Nettoumsatz von 126,8 Millionen $ bekannt, was einem Plus von 23,2 Millionen $ bzw. 22,4 % gegenüber demselben Quartal des Vorjahres entspricht. Organisch betrachtet (1) stieg der Nettoumsatz um 11,1 % bzw. 11,5 Millionen $ auf 115 Millionen $.

Die Nettoeinnahmen stiegen in diesem Quartal um 18,9 Millionen $ auf 27,6 Millionen $ - gegenüber 8,7 Millionen $ im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die Steigerung der Nettoeinnahmen in diesem Quartal war in erster Linie auf einen im Quartal verbuchten Ertragsteuerertrag, einen Anstieg des Betriebsergebnisses und geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA betrug im Quartal 49,1 Millionen $, das ist ein Plus von 28,9 % bzw. 11,0 Millionen $ im Vergleich zu demselben Quartal des Vorjahres. Das bereinigte EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes belief sich auf 38,7 %, verglichen mit 36,8 % im dritten Quartal des Vorjahres. Die Zunahme des bereinigten EBITDA als Prozentsatz der Nettoumsätze ist auf die fortlaufende Umsetzung unserer strategischen Werttreiber, die positiven Auswirkungen des gestiegenen Absatzes margenstärkerer Produkte und die Hebelwirkung des höheren Umsatzes auf die Betriebskosten zurückzuführen.

Entwicklung seit Jahresbeginn

- Der Nettoumsatz belief sich auf 364,5 Mio. $, das ist ein Plus von 24,7 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

- Der Nettogewinn belief sich auf 59,6 Mio. $ und lag damit um 221,6 % über dem Wert im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

- Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 0,62 $ und stieg um 210,0 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

- Das bereinigte EBITDA belief sich auf 139,4 Mio. $, das ist ein Zuwachs von 31,3 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

- Die Nettogewinnmarge verbesserte sich auf 16,3 % gegenüber 6,3 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

- Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich auf 38,2 % gegenüber 36,3 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

- Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 0,78 $ und lag damit um 143,8 % höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 hat das Unternehmen eine starke Leistung erzielt und insbesondere einen operativen Cashflow von 82 Millionen $ erwirtschaftet, erklärte Glenn D'Alessandro, Treasurer und CFO von Loar.

Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025 betrug 364,5 Millionen $, ein Anstieg um 72,2 Millionen $ bzw. 24,7 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Organisch (1) stieg der Nettoumsatz um 11,2 % oder 32,7 Millionen $ auf 325,1 Millionen $.

Der Nettogewinn für das laufende Geschäftsjahr bis zum 30. September 2025 stieg um 41,1 Millionen $ auf 59,6 Millionen $ im Vergleich mit einem Nettogewinn von 18,5 Millionen $ im Vorjahreszeitraum.

Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate des Jahres 2025 belief sich auf 139,4 Millionen $, was einem Anstieg von 31,3 % oder 33,2 Millionen $ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Das bereinigte EBITDA in Prozent des Nettoumsatzes betrug in den ersten neun Monaten von 2025 38,2 % gegenüber 36,3 % in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum EBITDA, zum bereinigten EBITDA und zur bereinigten EBITDA-Marge für die in dieser Pressemitteilung behandelten Zeiträume finden Sie in der beigefügten Tabelle 4.

(1) Der organische Nettoumsatz entspricht dem Nettoumsatz aus unseren bestehenden Geschäftsbereichen für vergleichbare Zeiträume und schließt den Nettoumsatz aus Akquisitionen aus. Wir beziehen den Nettoumsatz aus neuen Akquisitionen ab dem 13. Monat nach der Akquisition auf Vergleichsbasis mit dem Vorjahreszeitraum in den organischen Nettoumsatz ein.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 - revidiert*

Aufgrund der Geschäftsentwicklung, der anhaltenden Nachfrage nach unseren Produkten und der Auswirkungen der Änderungen im US-Steuerrecht haben wir unsere Prognose erneut angehoben, erklärte Herr D'Alessandro.

- Nettoumsatz - zwischen 487 Millionen $ und 495 Millionen $, gegenüber zuvor zwischen 486 Millionen $ und 494 Millionen $.

- Nettogewinn - zwischen 70 Millionen $ und 75 Millionen $, gegenüber zuvor zwischen 65 Millionen $ und 70 Millionen $.

- Bereinigtes EBITDA - zwischen 185 Millionen $ und 188 Millionen $, gegenüber zuvor zwischen 184 Millionen $ und 187 Millionen $.

- Bereinigte EBITDA-Marge - ca. 38 %.

- Verwässerter Gewinn pro Aktie - zwischen 0,73 $ und 0,78 $, gegenüber zuvor 0,68 $ und 0,73 $.

- Nettogewinnmarge - ca. 14 % gegenüber ca. 13 %.

- Bereinigter Gewinn pro Aktie - zwischen 0,93 $ und 0,98 $, gegenüber zuvor zwischen 0,83 $ und 0,88 $.

- Zinsaufwand - 25 Millionen $, gegenüber zuvor 26 Millionen $.

- Effektiver Steuersatz - ca. 15 %, gegenüber zuvor ca. 25 %.

- Marktannahmen - Der Ausblick für das Gesamtjahr basiert auf folgenden Annahmen:

o Wachstum im OEM-Geschäft in der kommerziellen Luftfahrt, bei Geschäftsreisen und in der allgemeinen Luftfahrt im unteren zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Aftermarket-Geschäft in der kommerziellen Luftfahrt, bei Geschäftsreisen und in der allgemeinen Luftfahrt im unteren zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Verteidigungsbereich im oberen zweistelligen Bereich.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026*

Die Marktindikatoren zeigen einen Aufwärtstrend - die Flugwerkshersteller steigern ihre Produktionsraten. Der weltweite Geschäftsverkehr befindet sich auf Rekordniveau, und die Gesamtnachfrage wächst weiter. Darüber hinaus verlassen sich unsere Kunden im Verteidigungsbereich weiterhin auf unsere Fähigkeit, kontinuierlich Nischenprodukte und -kompetenzen anzubieten. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung eines soliden Auftragsbestands gehen wir davon aus, dass 2026 ein spannendes Jahr für Loar wird, erklärte Herr Charles.

- Nettoumsatz - zwischen 540 Millionen $ und 550 Millionen $.

- Nettogewinn - zwischen 80 Millionen $ und 85 Millionen $.

- Bereinigtes EBITDA - zwischen 209 Millionen $ und 214 Millionen $.

- Bereinigte EBITDA-Marge - ca. 39 %.

- Verwässerter Gewinn pro Aktie - zwischen 0,82 $ und 0,88 $.

- Nettogewinnmarge - ca. 15 %.

- Bereinigter Gewinn pro Aktie - zwischen 0,98 $ und 1,03 $.

- Zinsaufwand - ca. 25 Millionen $.

- Effektiver Steuersatz - ca. 25 %.

- Marktannahmen - Der Ausblick für das Gesamtjahr basiert auf folgenden Annahmen:

o Wachstum im OEM-Geschäft in der kommerziellen Luftfahrt, bei Geschäftsreisen und in der allgemeinen Luftfahrt im unteren zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Aftermarket-Geschäft in der kommerziellen Luftfahrt, bei Geschäftsreisen und in der allgemeinen Luftfahrt im unteren zweistelligen Bereich.

o Wachstum im Verteidigungsbereich im mittleren einstelligen Bereich.

* Prognose für das gesamte Jahr 2025 - revidiert und der Ausblick für das Gesamtjahr 2026, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der noch ausstehenden Übernahme von LMB.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte Ergebnis pro Aktie und die bereinigte EBITDA-Marge sind keine GAAP-konformen Finanzkennzahlen und werden in den Abschnitten Prognose für das gesamte Jahr 2025 - revidiert und der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 auf vorausschauender Basis angegeben. Das Unternehmen verzichtet auf einen Abgleich dieser vorausschauenden Kennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die gemäß den GAAP-Kriterien berechnet und dargestellt werden, da dies möglicherweise irreführend und angesichts der Schwierigkeit, ereignisbedingte transaktionsbezogene und andere nicht zum Kerngeschäft zählende betriebliche Posten in zukünftigen Berichtszeiträumen vorherzusagen, auch nicht praktikabel wäre. Die Größenordnung dieser Posten kann jedoch erheblich sein.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Eine Telefonkonferenz ist für den 12. November 2025 um 16:00 Uhr (10:00 Uhr Eastern Time) angesetzt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier. Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link sowie über die Rubrik Investor auf der Webseite von Loar Holdings (https://ir.loargroup.com) verfügbar sein.

Der Webcast wird archiviert und eine Aufzeichnung wird im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Nicht-GAAP-konforme Zusatzinformationen

In dieser Pressemitteilung präsentieren wir bestimmte Finanzinformationen, die auf unserem EBITDA, dem bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge und dem bereinigten Ergebnis pro Aktie basieren. Bezugnahmen auf das EBITDA bedeuten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Bezugnahmen auf das bereinigte EBITDA bedeuten EBITDA plus, soweit für den jeweiligen Zeitraum zutreffend, bestimmte Bereinigungen, wie in den Überleitungen des Nettogewinns zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA dargelegt, und Bezugnahmen auf die bereinigte EBITDA-Marge beziehen sich auf das bereinigte EBITDA im Verhältnis zum Nettoumsatz. Verweise auf das bereinigte Ergebnis pro Aktie beziehen sich auf den Nettogewinn zuzüglich bestimmter Bereinigungen, wie in den nachstehenden Überleitungen dargelegt, um das bereinigte EBITDA vom EBITDA abzuleiten, abzüglich der steuerlichen Auswirkungen dieser Bereinigungen. EBITDA, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP. Wir legen das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie vor, weil wir glauben, dass sie nützliche Indikatoren für die Bewertung der betrieblichen Leistung sind. Darüber hinaus verwendet unser Management das bereinigte EBITDA, um die Leistung des Managementteams im Zusammenhang mit Mitarbeiter-Incentive-Programmen zu überprüfen und zu bewerten und um ihr Jahresbudget und ihre Finanzprognosen zu erstellen. Weiters verwendet unser Management das bereinigte EBITDA von Zielunternehmen, um Übernahmen zu bewerten.

Obwohl wir das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis pro Aktie als Messgrößen verwenden, um die Leistung unseres Unternehmens und die anderen oben genannten Zwecke zu bewerten, hat die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Analyseinstrumente ihre Grenzen, und Sie sollten keine dieser Kennzahlen isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer gemäß US-GAAP ausgewiesenen Betriebsergebnisse betrachten. Einige dieser Einschränkungen sind:

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge spiegeln nicht den erheblichen Zinsaufwand oder den Barmittelbedarf wider, der für die Bedienung der Zinszahlungen für unsere Verschuldung erforderlich ist.

- Obwohl es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, müssen die abgeschriebenen Vermögenswerte in der Zukunft häufig ersetzt werden, und der Barmittelbedarf für solche Ersatzbeschaffungen spiegelt sich nicht im EBITDA, im bereinigten EBITDA und in der bereinigten EBITDA-Marge wider.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das Ergebnis pro Aktie enthalten nicht die Barausgaben, die wir für die Integration erworbener Unternehmen in unsere Geschäftstätigkeit aufgewendet haben, da dies ein notwendiger Bestandteil einiger unserer Akquisitionen ist.

- Die Nichtberücksichtigung der beträchtlichen Abschreibungskosten für unsere immateriellen Vermögenswerte schränkt die Nützlichkeit des EBITDA, des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge weiter ein.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge beinhalten nicht die Zahlung von Steuern, die ein notwendiges Element unserer Geschäftstätigkeit ist.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das Ergebnis pro Aktie nicht als Messgrößen für die Barmittel angesehen werden, die uns für Investitionen in das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Management kompensiert diese Einschränkungen, indem es das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das Ergebnis pro Aktie nicht isoliert betrachtet, sondern insbesondere andere US-GAAP-Kennzahlen wie den Nettoumsatz und den Betriebsgewinn zur Messung unserer betrieblichen Leistung heranzieht. Das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das Ergebnis pro Aktie sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn oder zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit gemäß US-GAAP betrachtet werden. Unsere Berechnungen des EBITDA, des bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge und das Ergebnis pro Aktie sind möglicherweise nicht mit den Berechnungen ähnlich bezeichneter Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen ausgewiesen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung. Die Wörter antizipieren, annehmen, glauben, fortsetzen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, planen, potenziell, vorhersagen, projizieren, zukünftig, werden, anstreben, vorhersehbar, sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen unter den Überschriften Prognose für das gesamte Jahr 2025 - revidiert und der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden vom Management nach bestem Wissen und Gewissen geäußert, und wir sind der Ansicht, dass es dafür eine vernünftige Grundlage gibt. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund von Änderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsbezogenen, marktbezogenen, behördlichen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem die folgenden umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; unsere Fähigkeit, die Übernahme von LMB rechtzeitig abzuschließen; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Übernahmen getätigt haben und beabsichtigen, weitere Übernahmen zu verfolgen, und dass unser Geschäft beeinträchtigt werden könnte, wenn wir Übernahmen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen abschließen können, oder wenn wir die übernommenen operativen Betriebe nicht effektiv integrieren können; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 31. März 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Berichten, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen, in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen gelesen werden. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Es kann sein, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt haben, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures, Investitionen oder anderer strategischer Transaktionen wider, die wir möglicherweise tätigen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Ian McKillop

Loar Holdings Inc. Investor Relations

IR@loargroup.com

