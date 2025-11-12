Kapitalmarkttag der Zehnder Group Vielversprechende Zukunftsperspektiven für das Lüftungsgeschäft von Zehnder

Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Beschleunigte Transformation der Zehnder Group vom traditionellen Heizkörper-Unternehmen zum innovativen, global tätigen Systemanbieter für Lüftungen und Innenraumklima

Auswirkungen des Klimawandels, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Energiekosten und regulatorische Vorschriften treiben die Nachfrage nach wirtschaftlich attraktiven, energieeffizienten und zuverlässig funktionierenden Systemlösungen

Fokus auf den Ausbau der Marktführerschaft in Europa und die geografische Expansion in Nordamerika durch wertgenerierende Übernahmen, Ausbau des Servicegeschäfts auf der wachsenden Basis installierter Anlagen und Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem installierenden Gewerbe in Europa bzw. der Ausweitung des Vertriebs in den USA

Die Erweiterung des Angebots mit innovativen Produkten für den Renovierungs- und Mehrfamilienhaus-Markt soll künftiges Wachstum beschleunigen und breiter abstützen, um zusammen mit dem wachsenden Servicegeschäft unabhängiger vom Bauzyklus zu werden

High-End-Radiatoren sind Teil des integrierten Innenraumklimageschäfts, der Anteil des überdurchschnittlich profitablen Lüftungsgeschäfts am Gesamtumsatz von aktuell 66 Prozent wird aber weiter steigen

Gränichen (CH), 12. November 2025: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Innenraumklima, informiert heute an ihrem Kapitalmarkttag über die Marktentwicklung im Bereich von Lüftungssystemen, über die Strategie zur Stärkung ihrer führenden Stellung in Europa und den weiteren Ausbau von Präsenz und Marktanteilen in den USA sowie über ihre neuesten, innovativen Produkte und Systeme. «Als eines der weltweit bei innovativen Lüftungs-, Heizungs- und Kühlungslösungen führenden Unternehmen wollen und können wir vom sich abzeichnenden Marktwachstum überdurchschnittlich profitieren,» sagt CEO Matthias Huenerwadel. «Wir verfügen über eine klare Strategie, technologisch, wirtschaftlich und ökologisch überzeugende und anerkannte Lösungen und Produkte sowie die entsprechenden finanziellen Ressourcen.»

Die Nachfrage nach umfassenden Raumklimalösungen steht vor einem Wachstumsschub

Die Zehnder Group hat die Veränderungen in der Klimatisierung und Belüftung von Innenräumen frühzeitig erkannt und bereits im Jahr 2001 durch die Übernahme eines Lüftungsunternehmens den Strategiewechsel von einem Heizkörper-Unternehmen zu einer global tätigen Anbieterin von Lüftungssystemen eingeleitet. Inzwischen erzielt Zehnder zwei Drittel ihres Umsatzes im Lüftungsgeschäft und zählt weltweit zu den führenden Unternehmen dieser Industrie. Entscheidend für diese Entwicklung waren und sind Technologieführerschaft, Kundennähe und operative Exzellenz. “Was uns zudem vom Wettbewerb unterscheidet, ist unsere Fähigkeit, Raumklimalösungen zu entwickeln, welche über die mechanische Belüftung hinausgehen und entscheidende Komfort- und Sicherheitsfaktoren wie die richtige Zirkulation, Temperatur und Feuchtigkeit sowie Geräuschlosigkeit und geringe Schadstoffkonzentration umfassen,” sagt CEO Matthias Huenerwadel.

Aufgrund des Klimawandels, der zunehmenden Luftverschmutzung, steigender Energiekosten und damit in Zusammenhang stehenden strengeren Bauvorschriften sowie höheren Ansprüchen an den Komfort in Innenräumen steht die Industrie bei einer Wiederbelebung der Neubauaktivitäten vor einem Wachstumsschub. Während der Anteil von Radiatoren aufgrund des flächendeckenden Einsatzes von Bodenheizungen kontinuierlich sinkt, nimmt jener von Lüftungssystemen laufend zu. In den kommenden Jahren wird in Europa ein Wachstum von 4–6% bei Haus- und Wohnungsfertigstellung erwartet, was die Nachfrage nach Lüftungen im Wohnbereich positiv beeinflussen wird. In Nordamerika ist Zehnder in Kanada bereits Marktführerin und wächst in den USA gezielt in definierten Bundesstaaten.

Klare Strategie für ein über der Marktentwicklung liegendes Wachstum

Von diesem Marktwachstum will Zehnder überproportional profitieren. Zehnder verfolgt deshalb für das Lüftungssegment basierend auf den Prinzipien Technologieführerschaft, Kundennähe und operative Exzellenz eine klare Strategie:

In Europa soll die Marktführerschaft durch eine gezielte geografische Expansion und eine verstärkte Fokussierung auf den Renovierungsmarkt und auf Mehrfamilienhäuser ausgebaut werden. In Nordamerika wird das Wachstum mit einem klaren Fokus auf den US-Markt beschleunigt. Im Mittelpunkt der Strategie steht die Stärkung und Ausweitung des Vertriebs in wichtigen US-Bundesstaaten durch einen schrittweisen Ansatz, der Regionen mit dem höchsten Wachstumspotenzial priorisiert. Diese Expansion orientiert sich an den regionalen Bauvorschriften, den klimatischen Anforderungen und an der Wirtschaftskraft der ausgewählten Regionen.

Das Wachstum soll in den definierten Gebieten weiterhin durch selektive, wertgenerierende Übernahmen von regional gut verankerten, technologisch führenden Unternehmen vorangetrieben werden. Die Zehnder Group hat damit viel Erfahrung, hat sie doch seit dem Strategiewechsel über ein Dutzend Unternehmen übernommen und erfolgreich integriert.

Das Servicegeschäft, das den Unterhalt der installierten Anlagen, den regelmässigen Ersatz von Verbrauchsteilen wie Filtern, die Bereithaltung von Ersatzteilen und die digitale Überwachung der Systeme umfasst, wird mit Priorität weiter ausgebaut. Dieses überdurchschnittlich profitable Geschäft wird in den kommenden Jahren aufgrund der kontinuierlich wachsenden Installationsbasis überproportional zunehmen.

Schliesslich will Zehnder die Absatzkanäle durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem installierenden Gewerbe bzw. durch den Direktvertrieb weiter stärken und die Kundenloyalität erhöhen. Dem sich im Aufbau befindlichen Kompetenz- und Ausbildungszentrum, der Zehnder Academy am Hauptsitz in Gränichen (CH), kommt in der Umsetzung dieser Strategie eine zentrale Bedeutung zu.

Bestätigung der Guidance

Die Zehnder Group verfolgt weiterhin eine disziplinierte Kapitalallokationsstrategie und behält ihre gewinnorientierte Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 30–50% des Reingewinns bei. Wie bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse 2025 bestätigt, erwartet Zehnder mittelfristig ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 5% und eine operative Gewinnmarge (EBIT) zwischen 9 und 11%. Das Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, durch Innovation, Effizienz und eine klare strategische Ausrichtung langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Nächste Termine

Jahresumsatz 2025 16. Januar 2026 Integrierter Geschäftsbericht 2025 und Medien-/Analystenkonferenz 2026 26. Februar 2026 Generalversammlung 2026 19. März 2026 Halbjahresbericht 2026 30. Juli 2026

Kontakt

René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Head of Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte die Zehnder Group rund 3500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 706 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.



Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen



Diese Mitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Mitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

