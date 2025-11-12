W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: 3U Holding AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: 3U Holding AG - von Montega AG

12.11.2025 / 14:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu 3U Holding AG

     Unternehmen:               3U Holding AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2025
     Kursziel:                  2,40 EUR (zuvor: 2,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Christoph Hoffmann

Q3: Prognoseanpassung nach schwacher SHK-Entwicklung

3U hat kürzlich den 9M-Bericht veröffentlicht. Im Vorfeld wurde bereits die
Guidance aufgrund schwächerer SHK-Entwicklung gesenkt. Das Management
prognostiziert nun Umsätze von 54,0 bis 56,0 Mio. EUR (zuvor: 62,0 - 66,0
Mio. EUR) und ein EBITDA von -2,5 bis -3,5 Mio. EUR. Auf 9-Monatssicht
verzeichnete das Unternehmen stabile Umsätze (41,3 Mio. EUR; -1,9% yoy) mit
einem EBITDA von -1,8 Mio. EUR (Vj.: 3,5 Mio. EUR)

Schwache Konjunktur trübt SHK: Die SHK-Aktivitäten litten im dritten Quartal
unter einer zunehmenden Verschlechterung des Umfelds. Getrieben durch die
EMPUR-Akquisition (MONe Umsatz Q3/25: 2,5 Mio. EUR), stiegen die Umsätze auf
8,9 Mio. EUR (+20,4% yoy) und waren organisch rückläufig mit -13,8%. Diese
Umsätze wurden teilweise auf Kosten der Marge erzielt, beispielsweise musste
3U die Preise von Produkten wie z.B. Wärmepumpen anpassen. Die
Materialaufwandsquote lag dadurch trotz der höheren Fertigungstiefe der
EMPUR mit rund 81% auf dem VJ-Niveau. Zusätzlich verzeichnete 3U gestiegene
Personalaufwendungen (1,6 Mio. EUR ggü. Vj.: 0,9 Mio. EUR) und sbAs (1,4
Mio. EUR ggü. Vj.: 1,0 Mio. EUR). Das Segment-EBITDA belief sich, inklusive
Restrukturierungsaufwand von 0,7 Mio. EUR, auf -2,6 Mio. EUR (Vj.: -0,4 Mio.
EUR) und war somit ursächlich für das negative Konzernergebnis. Das
Unternehmen erwartet kurzfristig keinen konjunkturellen Aufschwung und auch
in 2026 weiterhin schwierige Rahmenbedingungen. Wir erwarten nun einen
Segmentumsatz von 36,6 Mio. EUR (zuvor: 42,5 Mio. EUR) sowie ein geringeres
Wachstum in 2026.

Erwartungsgemäßer ITK-Rückgang: Mit Umsätzen von 3,2 Mio. EUR (-31,5% yoy)
im dritten Quartal beziehungsweise 10,2 Mio. EUR (-30,0% yoy) nach neun
Monaten entspricht die Entwicklung dem angekündigten Rückgang im mittleren
Mio.-EUR-Bereich. Bei einer leichten Margenexpansion (+0,7PP yoy) belief
sich das 9M-EBITDA auf 2,4 Mio. EUR (-27,9% yoy), sodass wir hier eine
Zielerreichung (2,5 - 3,5 Mio. EUR) in der oberen Hälfte prognostizieren.

Solide EE-Entwicklung mit guten Aussichten: 3U erwirtschaftete im dritten
Quartal stabile EE-Erträge von 1,2 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR). Hierbei
konnte eine rückläufige Stromproduktion (Solar: 3,4 GWh; -8,1% yoy; Wind:
6,9 GWh; -20,7% yoy) durch höhere Preise größtenteils kompensiert werden.
Sowohl die Marktpreise für Windenergie an Land (Ø Q3/25: 7,1 ct/kWh) als
auch die vereinbarten PPA-Festpreise für Langendorf und Klostermoor (6,4 -
7,5 ct/kWh) lagen oberhalb des Vorjahres (Ø Q3/24: 5,8 ct/kWh). Das EBITDA
betrug 0,9 Mio. EUR (-1,0% yoy). Für 2026 befindet sich das Unternehmen in
Verhandlungen, um Festpreise für alle Bestandswindsparks abzuschließen,. Der
in Aussicht gestellte Preis von 6,6 ct/kWh liegt zwar etwas unter den 2025er
Marktpreisen (Ø 7,31 ct/kWh bis inklusive Oktober), übertrifft jedoch den
Durchschnitt aus 2024 (Ø FY/24: 6,2 ct/kWh) und befindet sich innerhalb der
bisher vereinbarten Fixpreise für 2025. Zudem läuft das Repowering in
Langendorf planmäßig voran und dürfte die Ertragskraft des Segments in 2026
deutlich steigern. Die fünf Anlagen sollen schrittweise von Ende '25 bis
Mitte Februar '26 in Betrieb genommen werden und zu einer attraktiven
langfristigen Fixvergütung nach EEG von über 9 ct/kWh einspeisen.

Fazit: Im dritten Quartal befand sich 3U aufgrund der schwächeren
Entwicklung des SHK-Segments unter den Erwartungen. Für 2026 erwarten wir
jedoch weiterhin ein steigendes Ertragswachstum durch den Abschluss des
Repowerings sowie die Erzielung von Einsparungen aus
Restrukturierungsmaßnahmen. Wir bestätigen das Rating aufgrund des hohen
Substanzwertes inklusive Bitcoins i.H.v. 32,9 Mio. EUR bei einem reduzierten
DCF- und SOTP-basierten Kursziel von 2,40 EUR (zuvor: 2,50 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=892970931e37c122b5147a2fecf92847

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=26720594-bfc6-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2228552 12.11.2025 CET/CEST

