Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

12.11.2025 / 17:04 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2025
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Solide Entwicklung in Q2 wie erwartet durch hohen Umsatzanteil von
Bestsellern geprägt

Die Bastei Lübbe AG hat jüngst die Zahlen für das zweite Quartal
(Jul.-Sept.) vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Der
veränderte Umsatzmix in H2 lässt eine stärkere Ergebnisentwicklung erwarten
und bestätigt unseren Investment Case.

[Tabelle]

Nach dem Umsatzrückgang im ersten Quartal konnte das Unternehmen im zweiten
Quartal wieder einen deutlichen Umsatzzuwachs von 12,8% yoy auf 34,0 Mio.
EUR verzeichnen. Dieser war wie erwartet durch das Erscheinen einer Reihe
von Bestsellern im Berichtszeitraum getrieben. So haben u. a. Dan Brown und
Ken Follett Neuerscheinungen veröffentlicht, die erneut Spitzenpositionen in
den Bestsellerlisten belegen (aktuell Platz 3 und Platz 7 der
SPIEGEL-Bestseller Hardcover Belletristik).

Der höhere Umsatzanteil der Bestseller zeigt sich auch in der Entwicklung
der Rohertragsmarge, die von 53,5% im Vorjahr auf 48,1% zurückging. Die
Vorjahresbasis war hierbei jedoch besonders anspruchsvoll, da in H1 des
vergangenen Jahres die Amazon-Serie Maxton Hall, basierend auf dem Roman
Save Me der LYX-Autorin Mona Kasten, zu einem signifikanten Anstieg im
Bereich der community-getriebenen Geschäftsmodelle geführt hatte, die
grundsätzlich ein attraktiveres Margenprofil aufweisen. Zusammen mit einem
durch Werbemaßnahmen und höhere Vertriebsaufwendungen bedingten Anstieg der
sonstigen betrieblichen Aufwendungen lag das EBIT mit 4,7 Mio. EUR leicht
unter dem Vorjahr und etwas unter unseren Erwartungen. Die EBIT-Marge von
13,9% in Q2 stellt u.E. im relativen Vergleich dennoch eine beachtliche
Leistung dar.

Prognose bestätigt: Insgesamt verlief das erste Halbjahr im Rahmen der
Erwartungen, sodass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt
wurde. Zwar implizieren Guidance und unsere Ergebniserwartung eine deutlich
stärkere Dynamik in H2, wir sehen jedoch mehrere positive Impulse, die diese
Entwicklung unterstützen dürften. So verlief die Frankfurter Buchmesse
insgesamt erfolgreich und zeigt den weiterhin starken Trend im Bereich New-
and Young Adults, den Bastei Lübbe durch das neue Imprint POLA jüngst weiter
verstärkt hat. Außerdem steht das für die Branche traditionell starke
Weihnachtsquartal bevor. Zudem dürfte die zweite Staffel von Maxton Hall,
die Anfang November gestartet ist, einen positiven Umsatzeffekt auf die
Buchreihe von Mona Kasten haben, wenngleich eine vergleichbare Dynamik wie
im vergangenen Geschäftsjahr nicht zu erwarten ist.

Fazit: Bastei Lübbe hat sich im zweiten Quartal gegenüber einer sehr
anspruchsvollen Vorjahresbasis gut behauptet. Insgesamt erachten wir die
Ergebnisqualität des Unternehmens aufgrund des hohen Umsatzanteils der
community-getriebenen Geschäftsmodelle sowie des Digitalbereichs als
überdurchschnittlich. Diese Qualitäten dürften in H2 erneut stärker zum
Tragen kommen, sodass wir von einer positiven Ergebnisdynamik ausgehen. Wir
bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.



