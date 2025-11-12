Original-Research: Bike24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG

12.11.2025 / 17:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG

     Unternehmen:               Bike24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2025
     Kursziel:                  3,90 EUR (zuvor: 3,70 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Bike24 fährt weiter auf Erfolgskurs

Bike24 hat am 12.11. die Neunmonatszahlen veröffentlicht. Diese zeigen eine
anhaltend starke Wachstumsdynamik und eine deutliche Verbesserung der
Profitabilität. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 25,5%
auf 220,9 Mio. EUR, im dritten Quartal allein um 31,7% auf 82,8 Mio. EUR.

[Tabelle]

Starkes Umsatzplus bei Bikes und PAC - Profitabilität zieht an: Das Wachstum
wurde sowohl durch den Kernmarkt DACH (+35,6%) als auch durch die
lokalisierten Märkte (+31,7%) getragen, wobei Polen und Finnland mit +62,9%
besonders stark zulegten. Innerhalb der Produktsegmente stiegen die Umsätze
mit Kompletträdern um 32,5% auf 17,8 Mio. EUR, während das PAC-Segment um
31,5% auf 65,0 Mio. EUR wuchs. Auch die Profitabilität hat sich im
Berichtsquartal deutlich verbessert. Das bereinigte EBITDA legte um 111,5%
yoy auf 5,3 Mio. EUR zu, die Marge stieg auf 6,4% nach 4,0% im Vorjahr.
Neben dem Umsatzwachstum trugen die unterproportionale Kostenentwicklung und
die optimierte Personalstruktur zu dieser Entwicklung bei. So sank die
Personalkostenquote im Quartal auf 8,0% (Q3/24: 9,9%).

Reichweite wächst, Monetarisierung zieht nach: Die Zahl aktiver Kunden
erhöhte sich binnen zwölf Monaten um 19,8% auf über 1,09 Millionen.
Gleichzeitig stieg die Anzahl der Bestellungen im Q3 um 33,2% yoy auf
584.272. Der Anteil wiederkehrender Kunden liegt mit 71,0% marginal unter
dem Vorjahreswert, bleibt aber auf hohem Niveau. Zudem erhöhte sich der
durchschnittliche Umsatz pro Kunde um 5,8%. Damit zeigt sich, dass Bike24
nicht nur Neukunden gewinnt, sondern auch die Monetarisierung pro Kunde
steigert. Das Waren-Umsatz-Verhältnis sank im Q3 auf 26% (Vorjahr: 30%) und
verdeutlicht die Effizienz im Working Capital Management. Der freie Cashflow
stieg um 50,1% auf EUR 8,1 Mio. und unterstreicht die operative Stärke.
Gleichzeitig erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand trotz der Rückführung
des Darlehens auf 17,8 Mio. EUR (Ende 2024: 13,9 Mio. EUR), sodass die
Liquiditätssituation weiter verbessert wurde. Mit einer Eigenkapitalquote
von soliden 54,4% verfügt Bike24 über eine stabile finanzielle Basis.

Angehobene Prognose: Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung hatte
Bike24 die Prognose für das Gesamtjahr bereits Ende Oktober erhöht. Wir
heben nach dem finalen 9M-Bericht unsere Umsatzschätzungen sowohl für 2025
als auch die Folgejahre nochmals leicht an. Für Q4 erwarten wir mit 62 Mio.
EUR nun 25% mehr Erlöse als in Q4/24, ehe die Dynamik aufgrund der höheren
Vergleichsbasis in den Folgequartalen etwas nachlassen dürfte. Dennoch
dürften die Zuwächse u.E. auch in 2026 ff. im zweistelligen Bereich liegen.

Fazit: Bike24 überzeugt mit starkem Wachstum, verbesserter Profitabilität
und solider Bilanzstruktur. Wir erhöhen unser Kursziel auf 3,90 EUR und
erneuern das Kaufen-Votum.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:
Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5cc30e4e3daa39836ed05ed6d7cd501d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=6e7d70c3-bfde-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2228740 12.11.2025 CET/CEST

