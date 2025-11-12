Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG 12.11.2025 / 13:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2025 Kursziel: 6,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Regulatorik belastet, strukturelles Wachstum bleibt intakt Die am 30.10. veröffentlichten Q3-Zahlen verdeutlichen, dass Cantourage seinen Wachstumskurs im europäischen Medizinalcannabis-Markt trotz eines anspruchsvollen regulatorischen Umfelds fortsetzt. Nach neun Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 74,9 Mio. EUR (+148% yoy) und ein EBITDA von 3,9 Mio. EUR. Damit blieb die Profitabilität in Q2 und Q3 sowohl hinter dem starken Q1-Ergebnis von 3,1 Mio. EUR als auch den Vorjahreswerten (Q2/24: 1,0 Mio. EUR, Q3/24: 1,4 Mio. EUR) zurück. Die EBITDA-Marge reduzierte sich in 9M/25 auf 5,2% (9M/24: 6,9%). Der temporäre Ergebniseinbruch ist im Wesentlichen auf den Abbau von Lagerbeständen im Vorfeld der erwarteten regulatorischen Änderungen im deutschen Markt zurückzuführen. Dieser Prozess ist dem Unternehmen zufolge inzwischen weitgehend abgeschlossen und schafft Raum für eine Normalisierung der Margenentwicklung in den kommenden Quartalen. Strategische Neuausrichtung bereits frühzeitig angestoßen: Der diskutierte Gesetzesentwurf mit potenziellen Einschränkungen bei Telemedizin, Versandhandel und Dokumentationspflichten erhöht die Komplexität im deutschen Markt spürbar. Cantourage reagiert darauf mit gezielten Investitionen in Infrastruktur, Compliance und Logistik, um die Lieferfähigkeit langfristig sicherzustellen. Diese Anpassungen führten kurzfristig zu höheren Aufwendungen, dürften sich jedoch mittelfristig positiv auf die Prozessstabilität auswirken. Parallel forciert das Unternehmen die Diversifizierung seines Produktportfolios: Der Fokus verschiebt sich zunehmend auf standardisierte Wirkstoffe für individuell verschriebene Rezepturen, die regulatorisch resilienter sind und strukturell höhere Margen bieten. Dadurch verringert sich die Abhängigkeit vom volumengetriebenen Blütengeschäft. Internationalisierung als Wachstumstreiber: International bleibt Cantourage klar auf Wachstumskurs. In Großbritannien setzt sich die starke Entwicklung mit hohen Wachstumsraten fort, wenngleich der Ergebnisbeitrag aufgrund anhaltender Markteintrittskosten noch begrenzt ist. Auch in Polen zeigen sich erste Erholungstendenzen, und die geplanten Markteintritte in Spanien und Italien eröffnen zusätzliche Expansionspotenziale. Diese Internationalisierung stärkt die Resilienz des Geschäftsmodells und schafft eine breitere Basis für zukünftige Ertragssteigerungen. Angepasste Prognosen spiegeln Übergangsphase wider: Auf Basis der neuen Informationen passen wir unsere Prognosen an: Für 2025 erwarten wir weiterhin ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 93 Mio. EUR, reduzieren jedoch unsere EBITDA-Prognose, um den Abbau der Vorräte und andere regulatorische Belastungen im Inland zu reflektieren. Mittelfristig rechnen wir mit einer deutlichen Margenerholung, sobald die Produktdiversifizierung und die Auslandsmärkte stärker greifen. Fazit: Cantourage bleibt trotz temporärer Ergebnisvolatilität gut positioniert, um am strukturellen Wachstum des europäischen Medizinalcannabis-Marktes zu partizipieren. Die regulatorischen Anpassungen in Deutschland erhöhen langfristig die Eintrittsbarrieren und festigen die Marktposition etablierter Anbieter. Mit dem klareren Fokus auf margenstärkere Produkte und internationale Märkte wächst die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die Margenentwicklung dürfte sich nach unserer Einschätzung nach Abschluss der Lagerbereinigungen und Umsetzung der strategischen Maßnahmen sukzessive normalisieren. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum, reduzieren das Kursziel jedoch auf 6,00 EUR, um der temporären Ergebnisvolatilität im Zuge regulatorischer Anpassungen und operativer Übergangsmaßnahmen Rechnung zu tragen 