Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

12.11.2025 / 13:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2025
     Kursziel:                  6,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Regulatorik belastet, strukturelles Wachstum bleibt intakt

Die am 30.10. veröffentlichten Q3-Zahlen verdeutlichen, dass Cantourage
seinen Wachstumskurs im europäischen Medizinalcannabis-Markt trotz eines
anspruchsvollen regulatorischen Umfelds fortsetzt. Nach neun Monaten
erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 74,9 Mio. EUR (+148% yoy) und ein
EBITDA von 3,9 Mio. EUR. Damit blieb die Profitabilität in Q2 und Q3 sowohl
hinter dem starken Q1-Ergebnis von 3,1 Mio. EUR als auch den Vorjahreswerten
(Q2/24: 1,0 Mio. EUR, Q3/24: 1,4 Mio. EUR) zurück. Die EBITDA-Marge
reduzierte sich in 9M/25 auf 5,2% (9M/24: 6,9%). Der temporäre
Ergebniseinbruch ist im Wesentlichen auf den Abbau von Lagerbeständen im
Vorfeld der erwarteten regulatorischen Änderungen im deutschen Markt
zurückzuführen. Dieser Prozess ist dem Unternehmen zufolge inzwischen
weitgehend abgeschlossen und schafft Raum für eine Normalisierung der
Margenentwicklung in den kommenden Quartalen.

Strategische Neuausrichtung bereits frühzeitig angestoßen: Der diskutierte
Gesetzesentwurf mit potenziellen Einschränkungen bei Telemedizin,
Versandhandel und Dokumentationspflichten erhöht die Komplexität im
deutschen Markt spürbar. Cantourage reagiert darauf mit gezielten
Investitionen in Infrastruktur, Compliance und Logistik, um die
Lieferfähigkeit langfristig sicherzustellen. Diese Anpassungen führten
kurzfristig zu höheren Aufwendungen, dürften sich jedoch mittelfristig
positiv auf die Prozessstabilität auswirken. Parallel forciert das
Unternehmen die Diversifizierung seines Produktportfolios: Der Fokus
verschiebt sich zunehmend auf standardisierte Wirkstoffe für individuell
verschriebene Rezepturen, die regulatorisch resilienter sind und strukturell
höhere Margen bieten. Dadurch verringert sich die Abhängigkeit vom
volumengetriebenen Blütengeschäft.

Internationalisierung als Wachstumstreiber: International bleibt Cantourage
klar auf Wachstumskurs. In Großbritannien setzt sich die starke Entwicklung
mit hohen Wachstumsraten fort, wenngleich der Ergebnisbeitrag aufgrund
anhaltender Markteintrittskosten noch begrenzt ist. Auch in Polen zeigen
sich erste Erholungstendenzen, und die geplanten Markteintritte in Spanien
und Italien eröffnen zusätzliche Expansionspotenziale. Diese
Internationalisierung stärkt die Resilienz des Geschäftsmodells und schafft
eine breitere Basis für zukünftige Ertragssteigerungen.

Angepasste Prognosen spiegeln Übergangsphase wider: Auf Basis der neuen
Informationen passen wir unsere Prognosen an: Für 2025 erwarten wir
weiterhin ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 93 Mio. EUR, reduzieren
jedoch unsere EBITDA-Prognose, um den Abbau der Vorräte und andere
regulatorische Belastungen im Inland zu reflektieren. Mittelfristig rechnen
wir mit einer deutlichen Margenerholung, sobald die Produktdiversifizierung
und die Auslandsmärkte stärker greifen.

Fazit: Cantourage bleibt trotz temporärer Ergebnisvolatilität gut
positioniert, um am strukturellen Wachstum des europäischen
Medizinalcannabis-Marktes zu partizipieren. Die regulatorischen Anpassungen
in Deutschland erhöhen langfristig die Eintrittsbarrieren und festigen die
Marktposition etablierter Anbieter. Mit dem klareren Fokus auf
margenstärkere Produkte und internationale Märkte wächst die
Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die Margenentwicklung dürfte sich
nach unserer Einschätzung nach Abschluss der Lagerbereinigungen und
Umsetzung der strategischen Maßnahmen sukzessive normalisieren. Wir
bestätigen unser Kaufen-Votum, reduzieren das Kursziel jedoch auf 6,00 EUR,
um der temporären Ergebnisvolatilität im Zuge regulatorischer Anpassungen
und operativer Übergangsmaßnahmen Rechnung zu tragen



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=79659f3809456411fa62c13d5a39d5e5

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Cantourage Group

