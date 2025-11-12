W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

12.11.2025 / 16:20 CET/CEST
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

     Unternehmen:          Enapter AG
     ISIN:                 DE000A255G02

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 12.11.2025
     Kursziel:             2,30 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                24.09.2025: Herabstufung von Kaufen auf
     Ratingänderung:       Hinzufügen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:
DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die
Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 2,10 auf EUR 2,30.

Zusammenfassung:
Enapter hat Kapitalmaßnahmen mit einem Emissionsvolumen in Höhe von EUR12 Mio.
beschlossen und die Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre
gesichert. Wir sehen das Unternehmen damit für 2026 als durchfinanziert an.
Die Mittel dienen dazu, den Auftragsbestand (Mitte September 2025: EUR45 Mio.)
umzusetzen. Das Management plant, bereits 2026 den operativen Break-even zu
erreichen. Die Tatsache, dass das Management zwei Ankeraktionäre überzeugen
konnte, die Kapitalerhöhung zu zeichnen, deuten wir als sehr ermutigendes
Zeichen dafür, dass 2026 ein erfolgreiches Jahr mit kräftigem Wachstum und
deutlicher Ergebnisverbesserung wird. Unser überarbeitetes DCF Modell ergibt
ein neues Kursziel von EUR2,30 (bisher: EUR2,10). Wir stufen unser Rating von
Hinzufügen auf Kaufen herauf, da das Kurspotenzial nunmehr 46% beträgt.


First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG
(ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock
to BUY and increased the price target from EUR 2.10 to EUR 2.30.

Abstract:
Enapter has approved the issue of new capital of EUR12m and secured its full
placement with institutional anchor shareholders. We therefore consider the
company to be fully financed for 2026. The funds will be used to deliver the
order backlog (mid-September 2025: EUR45m). Management plans to reach
operational break-even as early as 2026. We interpret the fact that
management was able to convince two anchor shareholders to subscribe to the
capital increase as a very encouraging sign that 2026 will be a successful
year with strong growth and a significant improvement in earnings. Our
revised DCF model yields a new price target of EUR2.30 (previously: EUR2.10). We
upgrade our rating from Add to Buy, as the upside is now 46%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fb5a16c3541e082e66ad607f62e9677c

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

W​e​r​b​u​n​g ausblenden