Original-Research: ParTec AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under R...

Original-Research: ParTec AG - from First Berlin Equity Research GmbH

12.11.2025 / 13:22 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ParTec AG

     Company Name:                ParTec AG
     ISIN:                        DE000A3E5A34

     Reason for the research:     H1 25 results/Delisting
     Recommendation:              Under Review
     from:                        12.11.2025
     Target price:                Under Review
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          30 June 2025
     Analyst:                     Simon Scholes, Alexander Rihane

First Berlin Equity Research has published a research update on ParTec AG
(ISIN: DE000A3E5A34). Analyst Simon Scholes maintained his UNDER REVIEW
rating and price target.

ParTec released unaudited H1/25 results late on Friday 31 October after
market close. Because ParTec has not yet published its 2024 annual report,
its shares are to be delisted from the scale and basic board segments of the
Frankfurt stock exchange early next month. Trading will continue in Hamburg
after the Frankfurt delisting. However, in the absence of the 2024 annual
report, we leave our recommendation at Under Review.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ParTec AG (ISIN:
DE000A3E5A34) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes behält seine Empfehlung
und Kursziel bei UNDER REVIEW.

Zusammenfassung:
ParTec hat am späten Freitag, dem 31. Oktober, nach Börsenschluss die
ungeprüften Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Da das
Unternehmen seinen Jahresbericht 2024 noch nicht veröffentlicht hat, wird
der Handel in den Aktien von ParTec in den Scale- und Basic-Board-Segmenten
der Frankfurter Börse Anfang nächsten Monats eingestellt. Der Handel wird
nach dem Delisting in Frankfurt in Hamburg fortgesetzt. Weil jedoch der
Jahresbericht 2024 noch nicht vorliegt, belassen wir unsere Empfehlung bei
Under Review.



