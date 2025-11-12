W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wohnungsmarkt und Baukrise

dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wohnungsmarkt und Baukrise:

"Die Lage am Wohnungsmarkt ist längst kein Problem mehr für Geringverdiener allein, sondern bedroht die Mitte der Gesellschaft. Wer heute in Ballungsräumen lebt, weiß: Die größte Inflation spielt sich nicht im Supermarkt, sondern beim Mietvertrag ab. Es bräuchte jetzt weitere mutige Strukturreformen, entschlackte Bauvorschriften, steuerliche Anreize und eine verlässliche Förderkulisse. Stattdessen verteilt die Regierung Dämpfer, wo ein Neustart nötig wäre. So wird aus Wohnpolitik Krisenverwaltung - und aus dem Traum vom Wohnen vielfach ein Luxusgut."/DP/jha

