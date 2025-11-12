Secunet verdient deutlich mehr - Zarter Optimismus bei Gewinnmargen

ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks geht nach deutlichem Ergebniswachstum nun im Gesamtjahr von einer etwas positiveren Entwicklung aus als bisher. Die Profitabilität dürfte am Jahresende eher im mittleren bis oberen Bereich der angestrebten Bandbreiten landen, hieß es vom SDax-Konzern am Mittwoch.

Die Essener bestätigten die Spannen für die Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 9,5 bis 11,5 Prozent sowie diejenige vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 14,5 bis 16,5 Prozent. Den Jahresumsatz erwartet Secunet weiter um die 425 Millionen Euro.

Im dritten Quartal zog insbesondere der Auftragseingang deutlich um mehr als ein Fünftel an. Der Umsatz stieg um 2,4 Prozent auf 113 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um rund neun Prozent auf 17,7 Millionen Euro stärker zu./men/zb