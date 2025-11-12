Springer Nature nach Ergebniswachstum zuversichtlich für Gesamtjahr

Frankfurt (Reuters) - Der Berliner Wissenschaftsverlag Springer Nature ist in den ersten neun Monaten dank eines starken Forschungsgeschäfts gewachsen und hat seine Jahresprognose bestätigt.

Der Umsatz kletterte organisch um 5,9 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 9,9 Prozent auf 408 Millionen Euro zu. "Diese Entwicklung stärkt unser Vertrauen, die Prognose für 2025 zu erreichen, und positioniert uns gut für das Jahr 2026", sagte Firmenchef Frank Vrancken Peeters.

Haupttreiber des Wachstums war die größte Sparte Research, in der Forschungsergebnisse veröffentlicht werden und die beim Umsatz um sieben Prozent zulegte. Hier stieg die Zahl der veröffentlichten Artikel um mehr als zehn Prozent. Im sogenannten Full-Open-Access-Geschäft, bei dem wissenschaftliche Artikel frei zugänglich sind, betrug das Plus mehr als 25 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Verlag weiter einen Umsatz zwischen 1,93 und 1,96 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis soll zwischen 540 und 560 Millionen Euro liegen.

