TUI verdient dank Kreuzfahrtboom besser als erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Reisekonzern TUI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 dank guter Ergebnisse von Hotels und Kreuzfahrten seinen operativen Gewinn stärker gesteigert als erwartet.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei auf Basis konstanter Wechselkurse um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,46 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. TUI hatte ein Plus von neun bis elf Prozent in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Schnitt nach Daten von Visible Alpha mit 9,5 Prozent Gewinnwachstum gerechnet. TUI-Aktien legten rund fünf Prozent zu.

Das profitable Wachstum von TUI setze sich fort, sagte Konzernchef Sebastian Ebel. Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes in Europa erzielten die Segmente Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten Rekordergebnisse. Die Kreuzfahrtflotte wurde in diesem Jahr um ein neues Schiff auf 18 erweitert - im Sommer hatte der Reisekonzern von hoher Auslastung berichtet. Die maßgeschneiderten eigenen Urlaubsprodukte ermöglichten Wachstum, erklärte Ebel. "Wir expandieren unsere Marke weltweit und werden künftig auch unabhängig von Europa wachsen."

Der Umsatz legte in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr um 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro zu. Damit lag das Wachstum unter dem Jahresziel von fünf bis zehn Prozent Zuwachs - TUI hatte die Prognose auf das untere Ende der Spanne präzisiert. Weitere Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2024/2025 will der MDax-Konzern am 10. Dezember bekannt geben.

