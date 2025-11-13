W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero weiter erholt - JPMorgan: Bericht Erleichterung

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben ihre Erholung vom Tief seit Februar 2024 am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen ausgebaut. Seit Montagnachmittag legten sie inzwischen um fast 18 Prozent zu.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel werteten den Quartalsbericht als Erleichterung. Die Resultate hätten die Erwartungen auf breiter Front erfüllt und in Korea bessere sich der Geschäftsverlauf.

Am Montagnachmittag hatten die Papiere nach 39 Prozent Jahresminus zunächst die nun weiterlaufende Wende eingeleitet./ag/mis

