W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Erholung von Heidelberger Druck nimmt Fahrt auf

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung der Aktien von Heidelberger Druck ist am Donnerstag mit einem Sprung auf 2,16 Euro rasant weitergegangen. Mit weiteren 12 Prozent Plus haben die Papiere des Maschinenbauers inzwischen 62 Prozent ihrer Kurskorrektur seit Anfang Oktober wieder aufgeholt - eine Fibonacci-Zahl.

Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg hatte am Mittwochnachmittag im Nachgang des Halbjahresberichts zum Kauf geraten und sein Kursziel von 2,40 Euro bestätigt.

"Die Aktie erscheint uns nach der Konsolidierung günstig bewertet", schrieb der Experte. Die Profitabilität habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und ein Erreichen der Jahresziele werde immer wahrscheinlicher./ag/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberger Druckmaschinen

Das könnte dich auch interessieren

Aktie sackt ab
Heidelberger Druck bekommt weniger Aufträgegestern, 10:05 Uhr · dpa-AFX
Heidelberger Druck bekommt weniger Aufträge
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden