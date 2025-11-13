AKTIE IM FOKUS: Erholung von Heidelberger Druck nimmt Fahrt auf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung der Aktien von Heidelberger Druck ist am Donnerstag mit einem Sprung auf 2,16 Euro rasant weitergegangen. Mit weiteren 12 Prozent Plus haben die Papiere des Maschinenbauers inzwischen 62 Prozent ihrer Kurskorrektur seit Anfang Oktober wieder aufgeholt - eine Fibonacci-Zahl.

Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg hatte am Mittwochnachmittag im Nachgang des Halbjahresberichts zum Kauf geraten und sein Kursziel von 2,40 Euro bestätigt.

"Die Aktie erscheint uns nach der Konsolidierung günstig bewertet", schrieb der Experte. Die Profitabilität habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und ein Erreichen der Jahresziele werde immer wahrscheinlicher./ag/mis