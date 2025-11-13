Aktien Frankfurt: Dax-Aufschwung stockt - MDax schlägt sich besser

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der jüngste Aufschwung geriet damit ins Stocken. Es belasteten zudem hohe Kursverluste beim Index-Schwergewicht Siemens nach den Quartalszahlen des Technologiekonzerns. Das Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) war für den Dax kein Treiber mehr.

Am Nachmittag sank das deutsche Leitbarometer um 0,56 Prozent auf 24.246 Zähler. Börsianer müssten nach dem Shutdown-Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, begründete Börsenexperte Andreas Lipkow die Vorsicht am Markt.

In besserer Form präsentierte sich der MDax . Angesichts positiver Reaktionen auf Quartalszahlen vieler Unternehmen ließ der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen zeitweise die runde 30.000-Punkte-Marke hinter sich. Zuletzt notierte er wieder darunter bei 29.921 Punkten und einem Plus von 1,17 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab seine Kursgewinne am Nachmittag ab.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Shutdown durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen. Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Dem US-Leitindex Dow Jones gelang am Vorabend ein Rekord. Im Wochenverlauf zeigte sich auch der Dax stark.

Am Donnerstag zogen noch einmal viele Unternehmen mit Geschäftszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Aus dem Dax berichteten die Deutsche Telekom , die Merck KGaA sowie Siemens. Dazu kam eine große Zahl an Quartalsbilanzen von Unternehmen aus dem MDax und SDax .

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA verdiente im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach von einem starken Zahlenwerk. Die Papiere sprangen um über 6 Prozent hoch.

Die Aktien von Siemens verloren 5,5 Prozent. Der Ausblick sei etwas mau, monierten Analysten. Die Anleger müssen neben den aktuellen Geschäftszahlen auch die Abspaltungspläne für die Tochter Siemens Healthineers verdauen. Healthineers gaben um 3,5 Prozent nach.

Die Papiere der Deutschen Telekom fassten nach Quartalszahlen und einer leicht erhöhten Prognose zunächst weiter Tritt, notierten zuletzt aber moderat tiefer. Im Heimatmarkt hätten die Bonner schwächer als erwartet abgeschnitten, doch sei dies größtenteils durch positive Überraschungen andernorts ausgeglichen worden, hieß es von JPMorgan.

Bilfinger erholten sich nach einmonatiger Korrektur deutlich. Angesichts teils erhöhter Jahresziele kletterten die Papiere des Industriedienstleisters an der MDax-Spitze um 11,6 Prozent nach oben. Die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero gewannen nach Vorlage von Geschäftszahlen 6,5 Prozent.

Bei den im SDax notierten Anteilen der Heidelberger Druck ging mit einem Zuwachs von gut 12 Prozent die Erholung rasant weiter. Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg hatte am Mittwoch im Nachgang des Halbjahresberichts zum Kauf geraten.

Eckert & Ziegler konnte auch im dritten Quartal seinen Umsatz steigern und verdiente dabei mehr als ein Jahr zuvor. Damit lässt der Strahlen- und Medizintechnikkonzern die Probleme des Frühjahrs weiter hinter sich. Die Aktien verteuerten sich 8,4 Prozent./ajx/mis