ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Quartal und die Dividende entsprächen den Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag. Dazu weiteten die Bonner die Aktienrückkäufe aus und hätten trotz des schwächeren Deutschland-Geschäfts, das sich allerdings verbessern sollte, den Ausblick angehoben./gl/ajx

