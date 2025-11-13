W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA veröffentlicht Bericht zur Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft 2025

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute  
ihren 
jährlichen Bericht zur Lage der österreichischen 
Versicherungswirtschaft veröffentlicht. Der Bericht analysiert die 
Entwicklungen, Herausforderungen und Risiken des Sektors und gibt 
einen Überblick über die Stabilität und Resilienz der Branche. 

Highlights im Überblick (Werte per 30. Juni 2025): 

- 

Solvenzquote (Median): 264 % (Vorjahr 253 %) 

- 

Verwaltetes Vermögen: 130,2 Mrd. (+3,7 % ggü. Vj.) 

- 

Asset Allokation: 

- 

Anleihen-Anteil sinkt auf 34% (2025) von 46% (2019) 

- 

Illiquide Anlagen (Darlehen, Immobilien, Beteiligungen) steigen 
auf 41% (2025) von 28% (2019) 

- 

Finanzsektor-Exposure: 

- 

Die Verflechtung mit dem Finanzsektor hat in den vergangenen 10 
Jahren abgenommen 

Die Versicherungsunternehmen zeigen sich laut FMA weiterhin gut 
kapitalisiert. Die Solvenzquote liegt zum Stichtag 30. Juni 2025 bei 
durchschnittlich 264% und damit deutlich über dem europäischen 
Durchschnitt. Das verwaltete Vermögen ist auf 130,2 Mrd. gestiegen, 
ein Plus von 3,7% gegenüber dem Vorjahr. 

Allokation der Vermögenswerte 

Die Allokation der Vermögenswerte hat sich in den letzten Jahren 
markant verschoben. Während sich der in Staats- und 
Unternehmensanleihen veranlagte Anteil von 46% (2019) auf 34% (2025) 
verringert hat, ist im selben Zeitraum der Anteil illiquiderer 
Anlagen wie Darlehen, Immobilien und Beteiligungen von 28% auf 41% 
gestiegen - ein Trend der auch international zu beobachten ist. Das 
Wachstum der Veranlagungen in Private Credit und Private Equity rückt 
nunmehr stärker in den Fokus der europäischen Aufsichtsbehörden. 

Verflechtung mit dem Finanzsektor 

Die Verflechtung der österreichischen Versicherungsunternehmen 
mit dem Bankensektor - in Krisenzeiten eine mögliche 
Ansteckungsquelle - hat in den vergangenen 10 Jahren um etwa ein 
Drittel abgenommen. Per 30.6.2025 steht das Banken-Exposure im 
Direktbestand 17,2 Mrd. (2016: 24,6 Mrd.), wovon etwa die Hälfte ( 
8,5 Mrd.) auf österreichische Banken entfällt. Die Allokation ist je 
nach Versicherungsunternehmen sehr heterogen. 

Der vollständige Bericht ist auf der Website der FMA abrufbar: 
Lage der österr. Versicherungswirtschaft - FMA Österreich 

